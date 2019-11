PUCANJ U NOGU ILI MUDAR POTEZ ZA KRAJ KARIJERE – Modrić bi mogao kod Bobana u Milan. A je li to baš tako dobra ideja?

Zvonimir Boban navodno želi u klubu i Luku Modrića te Srbina Nemanju Matića

Iako se činilo kako bi ovo, možda, ali samo možda, mogla biti prijelomna sezona za posrnulog talijanskog velikana AC Milana, na koncu je ispalo upravo suprotno. Popularni ili bolje rečeno danas nepopularni, crno-crveni trenutno se nalaze na 14. mjestu talijanske Serie A i nekako se čini da će ove sezone teško upasti u konkurenciju za plasman za Europa ligu, a kamoli za Ligu prvaka. Nažalost, realnost im je sredina tablice i od toga za sada ne mogu pobjeći.

Promašena sportska politika

Ključni čovjek Milana, Zvonimir Boban, kroz sezonu je mantrao kako će Milanu trebati neko vrijeme da se posloži te da uspjeh neće doći preko noći. Apsolutno je u pravu i vjerojatno je svjestan kako ovakva sportska politika nije baš plodonosna. Milan se posljednjih sezona uglavnom nakrcavao mlađim igračima, ali vrlo različitih i specifičnih profila, poput Rafaela Leaa, Ante Rebića, Thea Hernandeza, Lea Duartea, Benacera, Rade Krunića, a ranije još Kessiea, Piateka i da ne nabrajamo, uglavnom najstariji među njima je Rebić, a njemu je tek 25 godina. Teško je u pola sezone, ili sezonu napraviti harmoničnu ekipu od igrača koji nikada prije nisu niti minute odigrali zajedno i, eto, taman kada se oni barem donekle uigraju Milan im već u sljedećem prijelaznom roku dovede pet ili šest novih “prvotimaca” i opet odlazi sve kvragu.

Žele Ibrahimovića

Ove sezone Milan je napravio opet istu stvar, nakon što su prošle sezone nakrcali klub s čak devet novih igrača, ove sezone doveli su još njih sedmoricu. E da, i još nisu gotovi. Naime, prema napisima Sky Italije i Gazzette dello Sport, dakle dva vrlo ugledna talijanska medija, Milan je započeo pregovore sa Zlatanom Ibrahimovićem, koji je trenutno bez kluba. Ibrahimović ima neki renome u Milanu, tu je bio dvije sezone početkom desetljeća i zabio je 42 gola u 61 utakmici i bio je tu one sezone kada je Milan posljednji put uzeo naslov prvaka. Gazzetta tvrdi kako je Milan spreman dovesti Ibrahimovića i dati mu 6.6 milijuna eura za sezonu i pol. Možda malo suludo za tipa od 38 godina, ali dobro se drži Zlatan pa ‘ajde… Milanu ionako treba “paker”, a svi znamo da Ibrahimović to može.

Modrić i Matić

Međutim, nije Šveđanin jedini koji bi mogao doći u Milan. Zvonimir Boban navodno želi u klubu i Luku Modrića te Srbina Nemanju Matića. Modriću na ljeto sljedeće godine ističe ugovor s Realom, kao i Matiću s Manchester Unitedom pa ih se već ove zime može dovesti za smiješnu cifru.

“Matić je želja Milana jer bi u momčad donio tjelesnu spremu i dinamiku, a Modrić je stari san. Njegova visoka plaća isplatila bi se povećanom prodajom dresova i ulaznica”, piše Gazzetta dello Sport.

Što će Modrić u Milanu?

E sada, koliko se Modriću isplati dolaziti u Milan, u ovakav Milan? Partner u veznom redu, ako bude ovako kako Gazzetta piše, trebao bi mu biti Matić kojem forma iz sezone u sezone, ta čak iz tjedna u tjedan, sve više pada. Modrić bi uletio u poprilično rastrojenu momčad bez glave i repa, bez sustava, filozofije i igre s trenerom koji, zapravo, ne može ili ne zna baš ništa promijeniti.

Mijenjati Real ovakvim Milanom bilo bi pucanje u nogu, ma koliko Modrić bio dobar prijateljs Bobanom. Milan ove sezone ne izgleda baš perspektivno, a to čak nema niti neke veze s Bobanom, njegovo dovođenje iskusnih Modrića i Matića zapravo je vrlo logičan potez, jer imati Modrića u ekipi automatski diže stvar na višu dimenziju, ali u slučaju Milana najbolji veznjak svijeta neće biti riješenje za problem. S druge strane Modrić bi dosta riskirao kada bi u 35. godini odlučio otići u ovako nesređen klub koji bi zapravo većinu posla svalio baš na njegova leđa i od njega bi tražio, ha možda i nemoguće.

Treba li mu to u životu to samo on zna, ali, eto, možda smo se prevarili, možda je Modrić željan izazova pa pokuša vratiti Milanu staru slavu…