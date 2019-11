Bilo je to vrlo teško razdoblje za 30-godišnjeg stopera

Premda su ga gotovo svi otpisali u Liverpoolu, nakon što je presjedio na klupi veći dio prvog dijela sezone, hrvatski je stoper Dejan Lovren ponovo u početnoj postavi i igra vrlo dobro. No, bilo je to vrlo teško razdoblje za 30-godišnjeg stopera u kojem je strepio nad svojom sudbinom.

“Neke stvari su se sad poklopile. Bio sam uporan, borio sam se sam sa sobom. Psihički to nije bilo jednostavno izdržati. Tu si, nisi tu, svako malo neke priče oko transfera i to… Ipak, izdržao sam val tih napada i ispostavilo se da se mirnoća i vjera u sebe uvijek isplate”, rekao je Lovren u razgovoru za SportKlub.

Zamalo otišao

Lovrena su gurali u Romu i Milan, ali na kraju su mu transferi propali i ostao je na klupi u Liverpoolu. “Iskreno, kako se prošla sezona razvijala, odigrao sam 12 ili 15 od 50 i više utakmica, i nisam bio presretan. Razgovarao sam s trenerom Kloppom o mogućoj promjeni, a on mi je rekao da mogu ići ako to želim i da me shvaća, ali da sam mu itekako potreban ovdje. Njegove riječi su promijenile situaciju i u glavi sam shvatio da sam osvojio Ligu prvaka. A onda, da se može bolje – može, ako osvojimo Premiership. Ako ne, vjerujem da sam dao sve od sebe za ovih pet godina u klubu da mogu otići s osmijehom na licu”, rekao je Lovren.

“Bilo je nekih priča o odlasku. Javilo se par klubova, ali se ne kraju nismo dogovorili i ostao sam. Možda je to i dobra odluka”, naglasio je još Lovren.

Mirovina i odnos s Kloppom

Kakav ima odnos s trenerom Jurgenom Kloppom? “Pričamo konstantno na njemačkom jeziku. Uvijek se pozdravimo srdačno, posebno nakon velike utakmice ako pobijedimo. Tako je bilo i protiv Tottenhama. Jednostavno, iskažeš svoje osjećaje, zagrliš trenera i on tebe, što je normalni dio nogometa. Međutim, ima i ona druga strana kad nekad nije dobro i sve je to dio nogometa. Naviknuo sam se već na to. Skoro četiri godine radimo zajedno. Učim svakog dana nešto novo i drago mi je da imam trenera poput njega”, pojašnjava hrvatski branič.

Zatim je upitan o tome razmišlja li o mirovini i trenerskoj karijeri. “Možda je to prerano pitanje. Ne znam što će se dogoditi za pet-šest godina. Nekad razmišljam o tome što može biti, ali na kraju shvatim da ne želim razmišljati o tome. Bit će kako će biti. Sudbina će uzeti stvari u svoje ruke. Slijedit ću ono što volim od srca, a to je nogomet, koji mi je dao sve. Zato moram respektirati nogomet, a ostalo – vidjet ćemo”, veli Lovren.