PSG SE OSVETIO MARSEILLEU: Mbappe sa 22 godine radi čuda; Ovo je za rubriku vjerovali ili ne

U derbiju 24. kola Francuske lige PSG je u gostima u nedjelju svladao svog najvećeg rivala Marseille s 2:0. Bila je ovo 45 pobjeda za PSG u derbijima protiv Marseillea, koji je s 51 bodom pobjegao Monacu našeg Nike Kovača na 4. mjestu.

Veliki francuski derbi pripao je Parižanima, koji su pobjedu osigurali već u prvom dijelu. U devetoj minuti pogodio je Mbappe na dodavanje Di Marie, a u 24. minuti u strijelce su upisao i Icardi. Bila je to osveta Parižana za poraz od Marseillea (0:1), prvi nakon devet godina, lani u rujnu u Parizu. Mbappe je postigao svoj 150 gol u prvoj francuskoj ligi, a tek su mu 22 godine. Za rubriku vjerovali ili ne…

Domaći igrač Payet dobio je crveni karton u sudačkom dodatku, a hrvatski reprezentativac Duje Čaleta Car odigrao je cijeli susret za Marseille.

Kylian Mbappe je nakon dvoboja za Canal Plus izjavio:

“Za nas je najveći mogući mir činjenica da je neymar kazao kako voli PSG, kako želi ostati. Svi znaju koliko je on bitan za nas. Nadam se da će Neymar i dalje pisati povijest kluba još godinama”.

Kylian Mbappé to Canal Plus: "The fact that Neymar declares his love for PSG is a superb piece of news. That he wants to stay at PSG is a superb piece of news for us. Everyone knows how important he is. I hope that he will write the history of the club for many years to come."

