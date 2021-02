Austrijski nogometni reprezentativac David Alaba jedan je od najpoželjnijih pojačanja za elitne nogometne klubove. Alaba definitivno odlazi iz Bayerna, a dosad se gotovo jednoglasno pisalo da je njegova nova destinacija – Real Madrid.

No nije to baš tako, bar kako piše njemački Bild. Alaba je na meti mnogih klubova, a jedan je, prema pisanju uglednog njemačkog lista – PSG.

TRUE ✅ @PSG_inside is one of the clubs who are bidding for @David_Alaba

— Christian Falk (@cfbayern) February 23, 2021