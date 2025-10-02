PSG ima tajno oružje: Nitko nije bio svjestan da je ovo u njihovom arsenalu

Europski prvak PSG došao je na gostovanje u Barcelonu bez pet standardnih prvotimaca, ali je na kraju slavio sa 2-1, a veliki obol dali su igrači iz omladinskog pogona pariškog kluba

U susretu 2. kola Lige prvaka Luis Enrique nije mogao računati na Ousmanea Dembelea, Desirea Douea, Marquinhosa, Kviču Kvaratškeliju i Joaa Nevesa. U početnu postavio uvrstio dvojicu igrača iz PSG-ove omladinske škole, 19-godišnjeg veznjaka Sennyja Mayulu i 17-godišnjeg krilnog napadača Ibrahima Mbayea. U završnici susreta, u 80. minuti, u igru je ušao i 18-godišnji krilni napadač Quentin Ndjantou.

"Želim osjetiti naš DNK, kao momčadi, kao kluba. Koji god igrači bili, koji god problemi nas snašli, mi smo tu, kao i naši navijači", izjavio je nakon susreta trener PSG-a

Od trojice tinejdžera iz omladinske škole PSG-a najviše iskustva ima Senny Mayulu, koji je bio strijelac pogotka za 1-1 u 38. minuti. On je prošle sezone u četiri nastupa u LP odigrao ukupno 45 minuta, a unatoč maloj minutaži postigao je dva pogotka. Ove sezone je u oba susreta Lige prvaka bio u početnoj postavi.

"Ponosan sam kad vidim svoje suigrače iz omladinske škole da igraju u tako važnoj utakmici. Radimo naporno na treninzima, trener nam vjeruje, stavlja nas u početni sastav, pa mu moramo to vratiti dobrim igrama", rekao je Mayulu.

Ibrahim Mbaye bio je prvi puta u početnoj postavi u Ligi prvaka, a Quentinu Ndjantouu, koji je ušao u 80. minuti, ovo je bio tek drugi nastup za prvu momčad PSG-a.

"Ponosan sam na ovu ekipu, bila je to fantastična partija. Igrali smo bez petorice prvotimaca, no iskočili su igrači koji nemaju veliku minutažu i odlično su reagirali na terenu", izjavio je Vitinha, jedan od ključnih igrača PSG-a.

