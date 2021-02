Nogometaši Paris Saint-Germaina s uvjerljivih su 4-1 kao gosti svladali Barcelonu, a Liverpool je s 2-0 slavio u Budimpešti, gdje ga je ugostio RB Leipzig u prvim utakmicama osmine finala Lige prvaka.

[VIDEO] OLMO I EKIPA MOGLI SU SAMO U NEVJERICI PROMATRATI: Pogledajte kako je Liverpool s dva blitz-gola potopio Leipzig

Barcelona je do vodećg pogotka stigla u 27. minuti iz najstrože kazne, a siguran izvođač bio je Leo Messi. U 32. minuti PSG je izjednačio, a strijelac je bio Kylian Mbappe. Isti je igrač u 65. minuti po drugi put poslao loptu u mrežu za vodstvo PSG-a od 2-1. U 70. minuti obrana Barcelone je i treći put kapitulirala, na ubačaj Paredesa strijelac je bio Moise Kean. Konačnih 4-1 za Parižane postavio je Mbappe u 85. minuti, što je bio njegov treći pogodak na utakmici.

⏰ RESULTS ⏰

🔴🔵 Paris hit four at Barcelona, Mbappé nets hat-trick

🔴 Salah & Mané on target for Liverpool in first leg

🤔 Who impressed you tonight?#UCL

