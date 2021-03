Mogući sastavi:

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Mbappé; Icardi

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Umtiti/Araújo; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Dembélé

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Phillips, Robertson; Jones, Wijnaldum, Thiago Alcântara; Jota, Salah, Mané

Leipzig: Gulácsi; Adams, Mukiele, Upamecano, Klostermann; Sabitzer, Kampl; Haidar, Nkunku, Olmo; Poulsen

Čeka nas još jedna luda večer u Ligi prvaka. Posrnula Barcelona će na Parku prinčeva protiv PSG-a tražiti čudo nakon domaćeg 4:1 poraza u prvoj utakmici.

RB Leipzig će u isto vrijeme tražiti prolaz pokraj posrnulog Liverpoola koji je u prvoj utakmici slavio 2:0, ali je trenutačno u katastrofalnoj formi, dok su Nijemci u pobjedničkom nizu. Zanimljivo je i to da, ukoliko PSG eliminira Barcelonu iz natjecanja, bit će to prvi put još tamo od sezone 2004./2005., ćemo gledati četvrtfinalne dvoboje bez Messija i Ronalda.

If PSG eliminates Barcelona tomorrow, we will watch the UCL quarter-finals without Messi and Ronaldo for the first time since the 2004-05 season.😰💔 pic.twitter.com/MQ4DvtM6rV

Chris Burke, novinar iz Pariza koji prati PSG za službenu stranicu Lige prvaka, za istu je i najavio dvoboj PSG-a i Barcelone: “Ono se ne može dogoditi ovaj put, zar ne? Koliko god ono progonilo Pariz iz 2017. godine, pobjeda u Barceloni izgledala je baš poražavajuće za Katalonce. S Kylianom Mbappéom u odličnoj formi, ključnim igračima koji se vraćaju kondiciji i domaćoj prednosti na svojoj strani, nogometaši Mauricija Pochettina sigurno se neće srušiti kao njihovi prethodnici”, stoji u tekstu Burkea.

Graham Hunter, izvjestitelj iz Barcelone koji prati Barcelonu, napisao je:

“Španjolska riječ remontada postala je sinonim za nevjerojatnu pobjedu Barcelone protiv PSG-a 2017. godine, ali ako bi momčad Ronalda Koemana srušila deficit od 4: 1, milagro (čudo) bi možda bilo prikladnije. Barcelona igra dobro, tako da bi razuman cilj u Parizu mogao biti zdrav rezultat u znak obilježavanja onoga što bi se moglo pokazati kao posljednji meč Lionela Messija u UEFA-inoj Ligi prvaka u dresu Barcelone”.

Matthew Howarth, izvjestitelj iz Liverpoola o svom klubu koji prati ističe za službenu stranicu Lige prvaka: “S obzirom na jadnu domaću formu Liverpoola, igranje ove utakmice moglo bi odgovarati Redsima. Zdravo vodstvo iz prve utakmice trebalo bi ih sigurno proći do četvrtfinala, ali rani Leipzigov gol sigurno bi testirao krhko samopouzdanje Liverpoola”.

Jordan Maciel, izvjestitelj iz Leipziga:

“Leipzig leti u prvenstvu, ali ima planinu za uspon nakon poraza od 2:0 u prvoj utakmici u Ligi prvaka. Međutim, protivnici u srijedu trebali bi pružiti svu inspiraciju koja im je potrebna za izvođenje nezaboravnog povratka, onog pravog nogometnog come back. Liverpool ima malo samopouzdanja i obrambeno je krhak; ako Leipzig postigne prvi gol na susretu, neriješen rezultat je širom otvorena mogućnost”.

RB Leipzig's Angelino thinks his side can shock Liverpool on Wednesday.

🗣️ "The pressure, I would say, is more on them than us. We are the underdog so we go from behind." pic.twitter.com/AzpoZkzmSV

— Goal (@goal) March 9, 2021