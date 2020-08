PSG BACIO NA STOL BACIO PRAVO BOGATSTVO ZA SRPSKU ZVIJEZDU: No, čini se da to neće zadovoljiti apetite njegovog predsjednika

Milinković-Savić karijeru počeo u Vojvodini

Europski viceprvak Paris Saint-Germain ponudio je Laziju 60 milijuna eura za srpskog veznjaka Sergeja Milinkovića-Savića (25), objavili su talijanski mediji.

Predsjednik Lazija ima dosta manevarskog prostora za pregovore

No, talijanski komentatori smatraju da to neće zadovoljiti apetite predsjednika Lazija Claudia Lotita, te da se to može smatrati početnom ponudom PSG-a u predstojećim pregovorima. Predsjednik Lazija ima dosta manevarskog prostora za pregovore, jer Sergeju Milinkoviću-Saviću ugovor ističe tek u lipnju 2024. godine.

Milinković-Savić je karijeru počeo u Vojvodini, potom je jednu sezonu proveo u belgijskom Genku, da bi 2015. stigao u Lazio u transferu vrijednom 18 milijuna eura.