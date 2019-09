Za Barcleonu je 62. minute igrao i hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić

U susretu petog kola španjolskog nogometnog prvenstva Granada je na svom travnjaku pobijedila Barcelonu sa 2-0 ostvarivši prvu pobjedu protiv katalonskog sastava nakon šest uzastopnih poraza.

Posljednji put Granada je porazila Barcu u travnju 2014. godine sa 1-0, a potom upisala šest poraza uz razliku pogodaka 2-21. Španjolskog prvaka su srušili Ramon Azeez golom već u drugoj minuti, te Vadillo iz kaznenog udaraca u 66. minuti nakon što je Vidal igrao rukom.

Barcelona je odigrala očajno upisavši drugi susret u nizu u kojem nije dala gol. Protiv Borussije Dortmund se provukla igrajući 0-0, no Granada je iskoristila svoje prilike. Koliko je Barca igrača slabo pokazuje i podatak kako su gosti tijekom susreta uputili samo jedan udarac u okvir gola. U drugom poluvremenu je zaigrao i Leo Messi, ali nije pomoglo.

Rakitić slabo igrao

Barceloni je to već drugi poraz ove sezone nakon što je prvenstvo otvorila porazom od Athletic Bilbaoa u prvom kolu, a ima i remi kod Osasune (2-2). Zanimljivo, Barca na četiri gostovanja ove sezone, tri u prvenstvu i jednim u Ligi prvaka, nema niti jednu pobjedu. Za Barcu je do 62. minute igrao Ivan Rakitić, no uklopio se u sivilo gostujućeg sastava.

Villarreal je pobijedio Real Valladolid sa 2-0, a preostale dvije subotnje utakmice, Atletico Madrid – Celta, te Levante – Eibar završile su bez golova.

U nedjelju se u derbiju kola sastaju Sevilla i Real Madrid. Na ljestvici vode, Granada, Sevilla i Atletico Madrid sa po 10 bodova, no Sevilla ima utakmicu manje.