Jučer smo pisali kako je zagrebačkom naselju Travno u utorak navečer niknuo grafit preminulom velikanu Dinama i hrvatskog nogometa Zlatku Cici Kranjčaru. Bad Blue Boysi iz tog jakog Dinamovog uporišta na taj su način još jednom odali počast ikoni onog romantičarskog Dinama koji je, između ostalog, i 1982. osvojio naslov prvaka tadašnje Jugoslavije, nakon 24 godine posta.

Boysi formirali bakljama broj devet što simbolizira slavnu plavu devetku Cice Kranjčara

Dečki iz Travnog i Novog Zagreba dali su si truda i zid pretvorili u trenutak iz povijesti. Agramerski šarm kakav je Cico imao može se osjetiti od sad i na pročelju zgrade koja krasi njegov lik. Zapaljene su svijeće i dimna, kao posljednje hvala istinskom velikanu ovog grada i Dinama, miljeniku navijača. No, to nije bilo sve. Boysi su formirali bakljama broj devet što simbolizira slavnu plavu devetku Cice Kranjčara. Dvadesetak baklji zapaljeno je njemu u čast, a čitava akcija snimana je i iz zraka, dronom. Ovako to nekako s modrog neba iznad Zagreba gleda i naš voljeni Cico.

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije i legendarni nogometaš zagrebačkog Dinama preminuo je u Zagrebu u 65. godini nakon teške bolesti.

Prvi kapetan Vatrenih

Kranjčar je bio jedan od najboljih nogometaša u povijesti Dinama, bio je prvi kapetan Vatrenih, bivši izbornik hrvatske reprezentacije te igračka i trenerska legenda.

Bio je član legendarne Dinamove generacije koja je 1982. godine donijela titulu nakon 24 godine. Igrao je i za Rapid, te St. Polten. Bio je i jedan od svega 14 igrača koji nastupili u premijernom nastupu hrvatske reprezentacije protiv SAD-a u listopadu 1990. godine i to kao kapetan.

U trenerskoj karijeri vodio je brojne klubove, kao i hrvatsku reprezentaciju od 2004. do 2006. godine. U 25 nastupa na klupi Vatrenih upisao je 11 pobjeda, osam remija i šest poraza. Njegov sin Niko, također je bio odličan nogometaš i hrvatski reprezentativac.

Najviše je bio vezan za Dinama u čijem dresu je upisao, računamo li i prijateljske utakmice 556 nastupa i postigao 256 golova, a kao trener je tri puta vodio “Modre”.