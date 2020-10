PRVI RAZGOVOR ČOVJEKA KOJI JE ZALUDIO GRKE NAKON NAJVAŽNIJE UTAKMICE U POVIJESTI KLUBA: ‘Kad sam to vidio, bez riječi sam ostao’

Razgovarali smo s Antonijom Mirkom Čolakom (27)

Novopečeni A reprezentativac Hrvatske i napadač PAOK-a Antonio Mirko Čolak jučer je po drugi put zaigrao za svoj novi klub, odnosno imao debi u Europi. Ušao je u 65. minuti na stadionu “Toumba” i sudjelovao u porazu svoje momčadi protiv Krasnodara 2:1. Rusi su slavili s identičnim rezultatom kao i u prvoj utakmici u Rusiji i Krasnodar će biti debitant u grupnoj fazi Lige prvaka.

‘PAOK nikad nije bio ovako blizu Lige prvaka’

Kad se potpisnik ovog teksta čuo sa Čolakom prije dva dana preko wappa, rekao mu je kako je ovo najvažnija utakmica u povijesti kluba.

“I stvarno je bila. Nikad PAOK, uz onu utakmicu protiv Benfice 2018., nije bio ovako blizu Lige prvaka, natjecanja u kojem crno-bijeli još nisu zaigrali po skupinama”, kazao nam je Antonio Mirko Čolak jutro nakon utakmice. Iako je njegova momčad izgubila, Antonio je u dobrom raspoloženju jer je u periodu kad mu se događaju lijepe stvari.

Transfer u PAOK kruna je njegove dosadašnje karijere, iako će mu Rijeka uvijek biti u srcu jer je to klub u kojem se u potpunosti afirmirao, postao najbolji strijelac HNL-a i zaradio poziv u reprezentaciju. No, on kakav je, s tim izraženim natjecateljskim duhom, nekako najviše stremi ka tome da njegova momčad pobjeđuje i da on igra dobro i zabija golove.

“Nažalost nismo prošli i tužan sam malo zbog toga. No, idemo dalje. Nismo se plasirali u Ligu prvaka, ali opet, igramo Europsku ligu. To isto puno znači. Mislim da smo jučer bili bolja momčad. Prvo poluvrijeme smo imali dosta situacija da možemo zabiti gol za 1:0, ali nismo uspjeli. U drugom poluvremenu su oni zabili golove, ali vjerojatno ni Krasnodar nije znao kako su to napravili. Tu smo si možda malo i sami krivi jer smo im poklonili pogotke. Ali opet smo se vratili i zabili za 1:1 u 77., pa primili brzi gol minutu poslije preko Cabella. Nažalost, detalji rješavaju utakmicu na ovakvoj razini”, govori nam Antonio Čolak u svome prvom velikom intervjuu za hrvatske medije kao igrač PAOK-a i nakon najvažnije utakmice u povijesti kluba, te prelazi na svoju igru u njoj…

“Super sam se osjećao u debiju za PAOK u Europi. Moj ulazak u 65. je bila taktika trenera, igrali smo bez prave špice. Imao je tri povučene špice. Zadovoljan sam, sve bolje i bolje me suigrači upoznavaju, kao i ja njih. Sve više znaju moje kretnje na terenu, pratimo se sve bolje u igri, ide to nekim svojim tokom”.

‘Trebat će vremena za bolju igru’

Čolak je debitirao za PAOK prošlu subotu u remiju 0:0 kod Volosa. Na travnjaku je proveo svih 90. minuta…

“Upravo je slično ovom što vam govorim bilo i u tom mome službenom debiju. Prije tog dvoboja s Volosom samo sam dva dana trenirao s momčadi, a bio sam jedan od najboljih igrača na utakmici. Naravno da će trebati vremena za bolju igru. Ukupno sam možda s ekipom trenirao pet puta, ali svakim svojim novi treningom, svakim danom, to će biti sve bolje i bolje. Trenutno mi se lijepe stvari događaju. No, moram sad još više zapeti, raditi na sebi, da budemo što bolji u prvenstvu i Europi”.

Od prvog dana kad je sletio u Solun privatnim avionom iz Hrvatske odlično je prihvaćen, dočekan poput prave zvijezde…

“Dečki u momčadi su super. Imam osjećaj da u nogometu upoznaješ samo dobre ljude. Svi su me super primili u svlačionici, znajući kako je to kad novi igrač dođe u novi klub, novu sredinu. Pomažu mi van terena, kao i na njemu. Tu nema nikakvih problema. Zanimljivo, ali jedini igrač kojeg znam ali kojeg još nisam vidio je bivši trofejni veznjak Rijeke Josip Mišić. No, on će uskoro biti s nama”.

No, jednog igrača posebno Antonio ističe kad govori o novim suigračima…

“Od prvog dana kad sam stigao u Solun kapetan momčadi Pelkas me uzeo za ruku i sve pokazao, odnosno odgovarao na moja sva pitanja koja sam imao. To mi se jako svidjelo, puno mi takvo što znači. No, i ostali su stvarno dobri. Ovdje hvala Bogu jezična barijera i nije problem. Odmah sam se osjećao kao u momčadi, klubu u kojem sam duže vrijeme”.

Iz dana u dan Antonio sve više upoznaje Solun. Trenutno se nije skroz preselio, jer mu je dio stvari ostao u Rijeci. No, kad će ići na reprezentativno okupljanje onda će se njegova djevojka Diana Pavlović za to pobrinuti. I ona je s njim u Solunu. Prati ga gdje god on igrao. Antonio je gotovo četiri godine u sretnoj vezi s 23-godišnjom Dianom, koja se zbog njega bila preselila i iz rodnog Frankfurta u Rijeku. Velika je to ljubav…

‘Opet igram u gradu u koji drugi dolaze na odmor’

“Ona je uvijek uz mene. Uskoro ćemo biti skroz u Solunu. Našli smo stan, još malo pa ćemo i moći ući u njega. Onda ćemo rješavati sve oko toga. Sviđa nam se stan, lijep je. Znate, dojma smo kako je ovdje u Solunu sličan život kao i u Rijeci po pitanju klime, samo je sve valjda šest puta veće. Grad je velik, živ i predivan. Svaki dan kafići i restorani su puni, odiše tim meni dobro poznatim mediteranskim štihom, grad je na moru i to mi je bitno. Ovdje se može baš lijepo živjeti, uživati. Sviđa mi se život u gradu na moru, naviknuo sam na to, na ljude takvog karaktera. Opet igram u gradu u koji drugi dolaze na odmor. Solun možda samo zbog mora možeš usporediti s Rijekom, ali što se tiče života, to ne možeš jer je ovo drugi svijet. Kad to kažem mislim na to da je grad puno veći, iako sam volio, uživao živjeti u Rijeci, na Kvarneru”.

Svjestan je i kakve navijače ima PAOK, te grčke strasti kad je u pitanju nogomet, odnosno što tamošnji ultrasi znače za svoje klubove…

“Ovdje su navijači fanatici, totalno su ludi. Nevjerojatno, jučer su prije utakmice napravili pravi šou, dopratili nas do stadiona. To je bilo ono, ma bez riječi sam ostao. Takvo što nigdje nisam vidio”, priča nam oduševljeni Čolak, na čijem se transferu radilo čak četiri mjeseca, a osobno ga je dogovarao njegov zastupnik Ivan Jolić u ime poznate međunarodne nogometne agencije ROGON koja zastupa niz svjetski poznatih nogometnih imena, poput Roberta Firmina iz Liverpoola i Juliana Draxlera iz PSG-a. Bio je velika želja portugalskog trenera Abela Ferreire koji je inzistirao na njegovom dovođenju.

‘PAOK je tražio tip igrača poput mene’

Inače, zanimljiva je i ta priča kako je PAOK zagrizao za Čolaka. Naime, Vranješ i Miočić gledali su sa sportskim direktorom grčkog kluba utakmicu Rijeke i Istre 1961. u posljednjem kolu prošlog prvenstva, kada je Čolak zabio četiri komada i postao prvi strijelac lige. Šef skauta PAOK-a nije ga imao na radaru, ali priča se zakotrljala do velike želje i naposljetku realizacije transfera. U Čolaku su vidjeli igrača kakvog nemaju u momčadi. Odlaskom u PAOK nastavio je tako tragom Tončija Gabrića, Marina Leovca i spomenutog Josipa Mišića, koji su dres ovog grčkog velikana oblačili nakon Rijekinog…

“Trener i sportski direktor kluba sve su napravili da me dovedu. Baš su tražili tip igrača poput mene. Rezultat toga je možda i to što će se graditi igra prema jednoj špici. Dosad nisu mogli tako igrati jer nisu imali taj tip igrača. Nadam se da ću dobiti što veću minutažu. Znam da je sve na meni, da moram raditi, trenirati i zaslužiti povjerenje struke kluba. Golovima će sve doći na svoje”.

Čolak se ponovno našao, po drugi puta u svojoj karijeri, među imenima kandidata izbornika Zlatka Dalića za reprezentativno okupljanje. Hrvatsku prije nastavka natjecanja u Ligi nacija čeka prijateljski ogled sa Švicarskom koji će 7. listopada biti odigran u St. Gallenu, odnosno listopadski izazovi. Nakon povratka iz Švicarske, Vatreni će 11. listopada u Zagrebu biti domaćini Švedskoj u 3. kolu Lige nacija, a tri dana kasnije na istom ih stadionu čeka ih novi ogled sa svjetskim prvacima Francuzima…

‘Ivan Rakitić je TOP igrač, jedan od najboljih veznjaka svijeta’

“Jako se veselim tome. Nadam se da ću dobiti priliku, minute za dokazivanje, da pokažem svoju kvalitetu i na reprezentativnoj razini, da ostanem dio tog izabranog društva. To je najveća čast koju možeš imati, doživjeti kao Hrvat. Naravno da ću dati sve za Hrvatsku. Malo sam tužan što Ivan Rakitić više neće igrati za Vatrene, barem prema onom što je rekao. Ipak je on TOP igrač, jedan od najboljih veznjaka svijeta, nepotrebno je spominjati i isticati što je taj čovjek sve napravio za reprezentaciju, kakve su njegove zasluge. Želim mu sve najbolje i nadam se da bi mogao jednom ipak zaigrati s njim na travnjaku u dresu reprezentacije. Ali opet, tu su mladi lavovi, njegovi nasljednici, koji moraju preuzeti njegovu ulogu u momčadi, naravno uz Luku Modrića kojeg ću ja po prvi put upoznati. Bit će to za mene sve sigurno nešto što neću brzo zaboraviti”, zaključio je Antonio Mirko Čolak.