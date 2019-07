PRVI MAČIĆI SE U VODU (NE)BACAJU: Nisu modri nešto posebno briljirali, ali jedna stvar jako veseli; ovo mnogi nisu vidjeli na TV-u

Kad sve zbrojimo i oduzmemo, nije to bila neka posebno dobra predstava hrvatskog prvaka. No, najbitnija je pobjeda

“Prvi mačići se u vodu bacaju”, ako ćemo suditi prema prvom poluvremenu Dinamovog prvog susreta drugog pretkola nogometne Lige prvaka. U drugom su plavi u Tbilisiju gruzijskom prvaka Saburtalou zabili dva gola i utakmicu zaključili s prednošću, kapitalom koji ne bi trebali ispustiti za tjedan dana u uzvratu na Maksimiru.

DINAMO ODLIČNO OTVORIO NOVU EUROSEZONU: Modri na krilima Oršića do lagane pobjede u Gruziji

Nije to bila neka posebno dobra predstava hrvatskog prvaka. Međutim…

Kad sve zbrojimo i oduzmemo, nije to bila neka posebno dobra predstava hrvatskog prvaka. No, najbitnija je pobjeda. To je ono po što su Bjeličine trupe i doputovale u Gruziju. Dva gola viška jamči mir pred uzvrat, ne i opuštanje. Njega nikako ne smije biti…

“Ne neki način, večeras viđeno bilo je ‘standardno stanje’, kako bi Nijemci rekli, tih pretkola kvalifikacija u kojem Dinamo nikad nije u nekom bajnom izdanju, ali startnoj pobjedi ne treba gledati u zube. Ono što veseli je da dinamovci pokazuju isto ono lice koje su pokazivali početkom prošlogodišnjih kvalifikacija, s tim da ovo lice isijava i drugu kvalitetu, veću, tako kvalitetni prošle godine u ovo doba nisu bili. Nisu bili tako uigrani. Veseli isti tonus, napetost, želja, volja… To je jako bitna stvar. I dalje su nabrijani da idu u Ligu prvaka i to je jako pozitivno”, kazao nam je sportski direktor i trener HAŠK-a Ilija Lončarević.

‘Želja je ono što treba veseliti Dinamove navijače i trenera Nenada Bjelicu’

Legendarni hrvatski trenerski brk ostavio je dubok trag u našem nogometu kao trener i čest je naš sugovornik i komentator nogometnih zbivanja diljem planeta. I ovog puta odmah nam se javio nakon utakmice…

Pogledaj fotogaleriju

“Ta njihova želja je ono što treba veseliti Dinamove navijače i trenera Nenada Bjelicu. Normalno da kad budu kompletni, kad budu uigraniji i kad budu došli u formu, onda će to izgledati još bolje. Ovako je to naizgled samo rutinska pobjeda, ali rutinska je samo zato što su dinamovci kvalitetniji od Saburtala. Sve je naplaćeno sa sretnim, spretnim i znalačkim golovima, kao i potezima i reakcijama. Iako još moraju odigrati jednu utakmicu, možemo reći kako su već izborili 3. pretkolo Lige prvaka”, istaknuo je Ilija Lončarević.

Dinamo u prvom poluvremenu nije pokazao previše

Kao što smo već napisali, Dinamo u prvom poluvremenu nije pokazao previše. Najbolju priliku imao je Mario Gavranović u 45. minuti, međutim njegov je udarac u zadnji trenutak blokirao domaći stoper. Srećom, niti Gruzijci nisu pokazali previše. Saburtalo je bio nešto agresivniji, imao je veli posjed lopte, ali bez pravih prilika. Srećom, niti Gruzijci nisu pokazali previše, Saburtalo je bio nešto agresivniji, imao je veli posjed lopte, ali bez pravih prilika s kojima bi ugrozili Dominika Livakovića…

‘Dinamo je bio malo nediscipliran u fazi obrane, ali to se može razumijeti’

“Teško je sad ovako komentirati nakon samo jedne utakmice, u periodu kad se momčad još uigrava, govoriti o nekakvoj igri, ruhu modre momčadi. Možda je Dinamo bio malo nediscipliran u fazi obrane što je protivnik iskoristio za neke poluprilike. No, to se može razumijeti sa stanovišta nekompletnosti u veznom redu i mislim da je to na neki način, neću kazati opravdano, neću reći da je to u redu, ali nema tu razloga za paniku. Bez obzira na tu neku opuštenost u fazi obrane gdje su malo igrači slobodno dolazili driblingom u situaciji za nekakve polušanse, to je nešto što ja smatram da je razumljivo. Ulazi u sferu razumljivosti. Ulazi se u sezonu, još uvijek se momčad uigrava. No, ono najbitnije je da je Dinamo, to je moje mišljenje, na dobrom putu da ima još bolju sezonu nego što je to bio slučaj u prošloj”, zaključio je Ilija Lončarević.

Uzvrat pred praznim tribinama stadiona Maksimir zbog Uefine kazne

U prvom susretu drugog pretkola nogometne Lige prvaka Dinamo je u Tbilisiju pobijedio gruzijskog prvaka Saburtalo sa 2:0.

Golove za hrvatskog prvaka zabili su Mislav Oršić u 67. minuti, te Bruno Petković iz kaznenog udarca u 78. minuti. Uzvratni susret je 30. srpnja pred praznim tribinama stadiona Maksimir zbog Uefine kazne. ‘Modri’ su kažnjeni zbog rasističkog ponašanja dijela publike, korištenja pirotehnike, bacanja predmeta u teren i blokiranih prolaza na tribinama u prvoj utakmici osmine finala Europske lige protiv Benfice 7. ožujka u Zagrebu.