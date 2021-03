Čestitao je igračima na pobjedi, ali se dotaknuo i optužbi koje je protiv nekoliko hrvatskih sudaca izrekao njegov brat Zdravko Mamić

Otkako je pravomoćno osuđen za izvlačenje novca iz Dinama, bivši trener maksimirskog kluba Zoran Mamić za medije nije rekao ni riječi. No danas je progovorio ekskluzivno za RTL. Čestitao je igračima na pobjedi, ali se dotaknuo i optužbi koje je protiv nekoliko hrvatskih sudaca izrekao njegov brat Zdravko Mamić, čime se bavi i USKOK.

“Ovo je jedna fantastična utakmica bila. Fantastičan nivo igre Dinamove momčadi. Velika, velika pobjeda. Sreća enormna, naravno i ponos na cijelu ekipu, na cijeli stručni stožer. Na kraju krajeva, na cijeli klub”, rekao je Mamić u uvodu.

Je li ponosan na dečke, na sebe?

Pa dobro, apsolutno. Ja sam do prije tri dana bio s tom ekipom. Iskreno, da ne bi ispalo da i ova tri dana sam negdje nestao-isto sam bio u kontaktu i sa ekipom i sa stručnim stožerom, što je i normalno. Mi nismo samo zadnja tri dana pripremali tu utakmicu nego smo utakmicu pripremali već danima unaprijed tako da: ponos i sreća na sve njih.

Što kaže na pobjedu Dinama?

Mi smo morali vjerovati, svi skupa smo morali vjerovati da bi to, na kraju, ostvarili, ali opet postoji onaj jedan ali koji, s obzirom na snagu Tottenhama, rezultat prve utakmice 2:0 koji je jako dobar rezultat, na Mourinha koji igra uvijek na rezultat, koji do sada nikada nije izgubio u Euroligi. Sve to ipak daje određenu težinu i teško je reći sa sigurnošću: da, mi ćemo to napravit, ali da smo vjerovali i da je momčad prije svega vjerovala je pokazao i krajnji rezultat jer da nisu vjerovali, ne bi to ostvarili.

Što mu je Mourinho rekao?

Pa vidjeli smo se poslije utakmice, čestitao je, pohvalio je jako našu momčad. To se uostalom vidjelo s njegovim izjavama i na Areni i za engleske medije. Odao je veliko priznanje Dinamu.

Pohvalio ga je i Krznar te mu se zahvalio, kako to komentira?

Pa jesam. Pa ne trebam ja pričati. Krki i ja smo dva tijela, jedna duša. Znamo se nešto manje od tridesetak godina. Petnaestak godina usko surađujemo. Pogledi na nogomet su nam jako slični. Filozofija, nekakva naša razmišljanja o nogometu, o igri nam je slična, kompatibilna. Niti on ima razloga kriti mene niti se ja moram ograđivati od njega, ne daj Bože. Prijateljstvo je to, prije svega.

Koliko je zadovoljan s momčadi koju je Dinamo izvukao za sljedeću utakmicu?

Pa Villarreal je fantastična ekipa. Jedna od najboljih ekipa posljednjih desetak godina u Španjolskoj. Igraju dobar nogomet. To pokazuju nastupi u Euroligi. Međutim, pokazali smo da možemo igrati s najboljima tako da Dinamo može igrati i s najboljima. Pripremit se dobro za tu utakmicu, prva je u Maksimiru. Pokušati napraviti ovdje dobar rezultat i onda otići u Španjolsku potvrditi, ja se nadam, polufinale.

Mnogi su nagađali da će krenuti bratovim stopama za Međugorje, zašto nije?

Ne, u Zagrebu sam cijelo vrijeme. Ja sam rekao, do prije par dana je ta presuda bila nepravomoćna i svi znamo što znači nepravomoćna presuda. Onog trenutka kad je ona potvrđena. Ja stojim kod svog stava da se i dalje ne osjećam krivim, al’ sam rekao i onda i to ću reći sada: poštujem tu odluku i istu večer sam odstupio s mjesta trenera, s mjesta sportskog direktora. Naravno da slijedi pravna borba. Sada slijedi ona procedura koja je regularna ne samo za mene nego za sve ljude koji se nađu u takvoj situaciji i čekamo daljnje korake što bude. Što odluče i kako odluče, tako će i biti.

Hoće li odgađati odlazak u zatvor?

“Konzultirat ću se, prije svega, sa svojom obitelji, s odvjetnicima, situaciju da li, eventualno, postoji mogućnost, obzirom da imam i dijete do godinu dana, da su to neke promijenjene okolnosti koje nisu bile onog trenutka kad je presuda izricana. Međutim, ja sam, u načelu, spreman da to čim prije riješim. Ja ću ove godine navršiti 50 godina. Odradit ću, ako budem morao i kad budem morao, tu kaznu i želim poslije toga normalno živjeti”.

Zdravko Mamić je izjavama, press konferencijom i “tajnim” stickom koji je poslao USKOK-u 08. listopada podigao veliku prašinu. Kako to komentira?

“Ja znam dosta detalja, naravno. Na žalost, ne mogu ih zbog tih tajnosti istraga, iako izlazi puno informacija van, ne mogu detalje govoriti. Međutim, ono što je meni nevjerojatno je da je taj stick ili ta njegova izjava od negdje desetog mjeseca, čini mi se, tamo i da sad odjednom se to jako aktualiziralo kad je on istupio van, kad je on to rekao”.

Govori li vaš brat istinu?

“Apsolutno je istina. Ono sve što je rekao na onoj pressici je istina. Od prve do posljednje riječi. Naravno da oni moraju to provjeriti, ali velim, postoje mehanizmi. Policija, sudstvo, PNUSKOK. Tko radi sve te izvide može vidjeti da li je netko dolazio u Bosnu i Hercegovinu, u hotele, kad je prelazio granicu. Postoje one nekakve bazne stanice telefonske pa se može vidjeti da li su bili blizu ili su bile zajedno. Znači, postoji toliko toga. Ako netko hoće napraviti posao kako treba on ga i može napraviti”.

Jeste li vi bili na ispitivanju na USKOKU-u?

“Nisam bio na ispitivanju na USKOK-u”.

Nisu vas pozvali?

“Ne”.

Poruka klubu, navijačima?

“Klubu naravno puno sreće, puno uspjeha, puno dobrih rezultata. Navijačima da budu uz klub, da bodre klub jer ova momčad i klub svojim rezultatima, svojim proteklim radom je pokazao da su, ne na dobrom, nego fantastičnom putu i treba ih podržati kao što je to jučer došla ogromna masa navijača pozdraviti momčad i čestitati im na odličnoj igri i na pobjedi”.