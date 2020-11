Greg Clarke podnio je ostavku na dužnost predsjednika Engleskog nogometnog saveza (FA) samo nekoliko sati nakon što je tijekom odgovaranja na pitanja britanskih parlamentaraca igrače iza manjinskih skupina nazvao “obojenima”.

“Možemo potvrditi kako je Greg Clarke odstupio s mjesta predsjednika. Ulogu privremenog predsjednika preuzet će Peter McCormick sve dok Upravni odbor ne započne proces pronalaženja i imenovanja novog predsjednika”, objavio je FA.

We can confirm that Greg Clarke has stepped down from his role as our chairman.

Peter McCormick will step into the role as interim FA Chairman with immediate effect and the FA Board will begin the process of identifying and appointing a new chair in due course.

