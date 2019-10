PRVA REAKCIJA IZ MANCHESTERA: Dani Olmo zaradio raskrvavljenu glavu; Nakon toga je biriljirao izjavom o ozljedi

‘Teška je bila utakmica, City je iznimno jak. No hrabro smo se branili, nismo imali puno prilika. I ove koje su oni imali, dobro smo se branili’

Nogometaši Dinama poraženi su u 2. kolu skupine C Lige prvaka u gostima kod Manchester Citya s 2-0 (0-0).

MAN CITY – DINAMO 2:0: Nevjerojatni Raheem Sterling ušao i riješio susret; Plavi hrabro pali na Etihadu

Hrabri Dinamo znalački se branio sve do 66. minute kada je gol za City postigao Raheem Sterling nakon dodavanja Ryada Mahreza, a na 2-0 je povećao 19-godišnji Phil Foden u petoj minuti sudačke nadoknade. Dinamo nije imao izrazitu šansu na utakmici, a engleski prvak se jako ispromašivao, pogotovu u prvom dijelu. Dani Olmo ostavio je zadnju kap znoja za plave. U prvom je poluvremenu, prilikom jednog duela za loptu, zaradio udarac u glavu, nakon kojeg je raskrvavljen morao napustiti travnjak…

No, nakon toga je opet odigrao muški, strašno se trošio u fazi obrane, pokazao kako je koristan u oba pravca. Ma strašan igrač, požrtvovan, hrabar, uporan…

“Teška je bila utakmica, City je iznimno jak. No hrabro smo se branili, nismo imali puno prilika. I ove koje su oni imali, dobro smo se obranili. Ništa ozljeda, dobio sam udarac i to je to, idemo dalje, nema stajanja. Znali smo kakva će ovo utakmica biti. Trebali smo napraviti uvijek dva na jedan na našu stranu. Znali smo da ćemo se potrošiti jako u obrani. Vidjet ćemo, sa Cityjem igramo zadnju utakmicu. Trebamo se sad pripremiti za HNL, za prvenstvo, pa onda opet na Ligu prvaka. Vidjet ćemo što će biti”, kazao je sjajni Dani Olmo za kamere Planet Sporta.