Trener Osijeka napao je domaćine poslije remija

U prvom od dva nedjeljna derbija 31. kola Prve HNL Rijeka i Osijek su na Rujevici odigrali bez golova, nakon čega je Osijek sve dalje od titule. Rijeka je u 58. minuti imala kazneni udarac, no Ivica Ivušić je obranio udarac Robertu Muriću. Nakon susreta trener Osijeka, Nenad Bjelica, nije bio zadovoljan, a u jendom trenutku sasuo je paljbu po domaćinima.

DRAMA NA RUJEVICI: Osijek osvojio samo bod i sve je dalje od titule, Rijeka zapucala penal

Dok su igrači i treneri jedne i druge momčad po završetku susreta išli u svlačionice Nenad Bjelica je glasno vikao:

“Igrali ste za korporaciju, a ne za sebe. Pi*** vam strinina, da vam pi*** strinina! Je*** vas korporacija! Bit ćete gladni kruha od korporacije, ja vam kažem! Samo kad vas više ne budu trebali. Sramota, sramota”, poručio je. Snimka toga sad je procurila na internet, a možete je pogledati ovdje.

U izjavi nakon utakmice rekao je kako oni mogu više žaliti zbog remija.

Pogledaj fotogaleriju

“Ipak mi moramo više žaliti za pobjedom jer smo imali više šansi. Da, oni su propustili jedanaesterac, koji je najveća prilika, ali su naše šanse bile bolje i učestalije. Dečkima stvarno nemam što zamjeriti, odigrali su dobru, rekao bih i odličnu utakmicu. Do zadnje sekunde smo nastojali pobijediti, nažalost, nismo uspjeli, osvojili smo bod na Rujevici gdje to nikada nije lagano i protiv momčadi koja je imala niz od šest pobjeda u Ligi. S time mogu biti zadovoljan, a naravno da nam fale i preostala dva boda. No, idemo dalje, dosta je još utakmica do kraja, puno je bodova u igri i osobno i dalje vjerujem da ćemo biti najbolji”, rekao je Bjelica.

“Prilika je bilo dovoljno, ne možeš doći u Rijeku i očekivati da ćeš imati deset šansi. Mi smo imali pet-šest odličnih situacija iz kojih nismo zabili, ali nećemo posustati, pripremit ćemo se dobro za ono što dolazi. I s ovim bodom smo zacementirali drugo mjesto, u konačnici, osvojili i najviše bodova u klupskoj povijesti, pet kola prije kraja. No, to nas ne ispunjava u potpunosti. Siguran sam da će nam se ekipa i u svim preostalim utakmicama „baciti na glavu“ i pokušati ostvariti maksimum, svih pet pobjeda. Imamo za to snage i kvalitete zato i vjerujem da će tako i biti. Derbi na Rujevici je bio još jedna dobra propaganda hrvatskog nogometa i šteta što nema navijača na tribinama da sve bude još potpunije. Možda bi se igralo još za 10-20 posto bolje, ali što da radimo. Moram čestitati našoj momčadi koja se u ovom uvjetima ponaša vrhunski”, poručio je.