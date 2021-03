PROVOKACIJA O KOJOJ ĆE SE JOŠ DUGO PRIČATI: Pogledajte kakvu su spačku navijači Rangersa napravili najvećim rivalima Celticu

Rangersi su novi prvaci Škotske. Za njih je ovo 55. naslov prvaka, a prvi nakon 10 godina. Usto je Rangers spriječio Celtic u nastojanju da osvojio rekrdni uzastopni 10. naslov prvaka Škotske. Celtic je odigrao samo 0:0 i najvećem rivalu prepustio naslov nakon devet titula u nizu.

Navijači su titulu proslavili na najbolji mogući način, provokacijom ljutih rivala iz katoličkog Celtica.

Naime, Rangersi su svoj dio posla u ovom kolu odradili još jučer, kada su pobijedili St. Mirren. Za potvrdu naslova trebao im je kiks Celtica kod Dundeeja. U tu svrhu navijači su unajmili mali avion koji je za vrijeme utakmice najvećih rivala preletio stadion s jasno istaknutom porukom: “Vidite li nas sad? #55 titula”.

This was the banner flown over Tannadice earlier.

If Celtic don't beat Dundee Utd, Rangers will be confirmed as champions today pic.twitter.com/MMmIyIdQLh

