PROKLETSTVU AARONA RAMSEYJA NEMA KRAJA: ‘Zloglasni’ Velšanin je zabio, a posljedice su najgore do sada

Postigao je gol za 2:0 protiv Intera, a ovaj put posljedice su bile možda i gore nego ikad

O prokletstvu velškog reprezentativca iz redova Juventusa, a nekada Arsenala, Aarona Ramseyja, valjda sve znate. Priča je takva da kada god on zabije gol netko slavan napusti ovaj svijet. Dakako, riječ je o crnohumornoj šali, ali uvriježila se i postala s godinama svjetski hit. Siroti Ramsey je tako zabijao kada su umrli Steve Jobs, Whitney Huston, Robin Williams, Paul Walker, David Bowie, Alan Rickman, Nancy Regan, Roger Moore… I da ne nabrajamo, popis je zaista dugačak.

Svojevremeno je već pomalo paranoični Ramsey kazao kako u strahu gleda nakon gola je li tko preminuo. “Nekoliko ljudi mi je reklo za te priče, srećom nisam puno zabijao. Posljednje vrijeme i sam sam primijetio da se to događa. Ali eto, hvala Bogu, zabio sam ih nekoliko i nitko nije umro”, rekao je Ramsey.

E sada, “zloglasni” Velšanin ponovo je zabio u prošlom kolu Serie A za svoj Juventus. Postigao je gol za 2:0 protiv Intera, a ovaj put posljedice su bile možda i gore nego ikad. Naime, niti 24 sata kasnije Talijanski nogometni savez odlučio je ugasiti ili u Ramseyjevu slučaju “ubiti” cijeli nogomet na Apeninima zbog straha od širenja koronavirusa. Moramo se malo našaliti i reći kako je Ramsey ovaj put ubio nogomet u Italiji.

08/03/2020 – Aaron Ramsey scores for Juventus

09/03/2020 – Serie A suspended The Aaron Ramsey curse strikes again… pic.twitter.com/fq8wFysp9P — FootballFunnys (@FootballFunnnys) March 9, 2020

Situacija je ozbiljna

Šalu na stranu sada, situacija u Italiji je zaista ozbiljna i odluka je u potpunosti racionalna. Podsjećamo, nakon što je talijanski premijer Giuseppe Conte cijelu zemlju proglasio “zaštićenom zonom”, u Italiji su prekinuta i sva sportska natjecanja najmanje do 3. travnja. “Više nema vremena za gubljenje. Podaci nam govore da bilježimo veliki rast slučajeva zaraze, hospitaliziranih na intenzivnoj njezi i nažalost umrlih. Moramo promijeniti navike i to sada”, upozorio je talijanski premijer.

U posljednjih 24 sata zabilježeno je još 97 smrtnih slučajeva, a ukupan broj žrtava sada iznosi 463, dok je još 733 osoba na intenzivnoj njezi. Uključujući one koji su se oporavili, ukupni pozitivni testovi na koronavirus u Italiji dosegli su 9.172. osobe. “Uveli smo i strože mjere za sportske događaje. Serie A i svi sportski turniri općenito su suspendirani. To moraju prihvatiti svi navijači. Nema razloga da se ta natjecanja nastave,” poručio je Conte.

Ranije je bilo predviđeno da škole i fakulteti ostanu zatvoreni do 15. ožujka, što je sada produženo do 3. travnja. Ostaje za vidjeti kako će to utjecati na Ligu prvaka i Europsku ligu u kojima se natječu četiri talijanska kluba. Napoli i Atalanta nalaze se u Ligi prvaka, dok Roma i Inter nastupaju u Europskoj ligi.

Još je prošlog tjedna objavljeno kako će u utorak Valencia i Atalanta svoj uzvratni dvoboj osmine finala Lige pvaka igrati na praznom stadionu, a bez gledatelja će se igrati i prve utakmice osmine finala Europske lige Inter – Getafe, te Sevilla – Roma. Uzvratni susret osmine finala Lige prvaka između Barcelone i Napolija je 18. ožujka na Camp Nou, no za sada nema informacija hoće lio se i taj susret igrati pred praznim tribinama.