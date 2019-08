PROTJERANI VATRENI KONAČNO NAŠAO NOVI KLUB: Igrat će redovima europskog velikana, ali postoji ogroman problem

Kalinić ima predost, poznaje talijanski nogomet, jezik, u Fiorentini je bio fantastičan

Bivši hrvatski reprezentativac, koji je Vatrene prisilno napustio usred SP-a u Francuskoj lani, Nikola Kalinić, odlazi iz svog matičnog Atletico Madrida na jednogodišnju posudbu, s pravom otkupa, u redove slavnog talijanskog kluba Rome. Kalinić je prema javljanju brojnih talijanskih i rimskih medija, sve dogovorio s klubom, a preostaje mu još samo odraditi liječnički pregled i potpisati ugovor.

Pomalo je i iznenađujuć prelazak u Romu. Kalinić je prošle sezone malo igrao, nije bio u formi, a Simeone ga ovoga ljeta nije vodio niti na pripreme. Spominjao se Kalinić u kontekstu prelaska u Kinu ili povratka u klub u kojem je ostvario najbolje rezultate, Fiorentinu, ali na koncu ga je dovela Roma, jedan od pretendenata na naslov prvaka Italije.

Problem

Zanimljivo je kako ga u Romi očekuje jaka konkurencija i to u ligu već sada legendarnog BiH nogometaša, Edina Džeke. Džeko je potpisao novi ugovor s Romom i to nakon što je duže vrijeme pregovarao s Interom. Kako će trener Paulo Fonseca koristiti Kalinića to je teško reći, ali Roma je do sada igrala s jednim napadačem u sustavu 4-2-3-1, a tu su poziciju igrali ili Džeko ili Patrick Schick. Teško, ali zaista teško, da će Fonseca odustati i krenuti prčkati po formaciji ili mijenjati taktiku kako bi igrao s dvije špice i to istog profila, a ne zaboravimo i Schicka koji je najmlađi od ove trojice i tek treba ući u “prime” razdoblje, a također je sličan tip igrača kao Kalinić i Džeko. Ukratko, sve i da Fonseca promijeni taktiku bilo bi pogubno postaviti dvojicu napadača istog profila u početnu postavu.

Ono što možemo zaključiti jest da će Kalinić u Romi opet biti rezerva. Džeko je miljenik publike, Schick mu je pobočnik i polako se počinje nametati, a kada će Kalinić doći na red, to je teško reći.

Kalinić ima predost, poznaje talijanski nogomet, jezik, u Fiorentini je bio fantastičan i vjerojatno je još gladan golova i dokazivanja, no nastupi će mu vjerojatno ovisiti o raspoloživosti Džeke i Schicka, odnosno naklonjenosti trenera Fonsece.