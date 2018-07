PROSLAVLJENI VATRENI ZA NET.HR STAVIO TOČKU NA I VELIČANSTVENOG USPJEHA: Evo što je nedostajalo da postanemo prvaci svijeta

Porazgovarali smo s proslavljenim bivšim Vatrenim, sad trenerom Krunom Jurčićem

Povijesni uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije na jučer završenom Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, na kojem su se Vatreni po prvi put okitili srebrom i igrali finale najvećeg reprezentativnog nogometnog natjecanja na planeti, glavna je tema u hrvatskim medijima i još će, zasigurno, to dugo biti…

Hrvatska je ponosna na svoje junake, mjesec dana uživali smo u nogometnoj bajci, jednoj od najljepših priča hrvatskog sporta ikad. Disali smo i strepili uz naše Vatrene, proživljavali dramu, ponovno osjetili kako je to biti sam nogometni vrh, ponovno smo dio nogometne elite. Rekli bi, tamo smo gdje nam je mjesto…

Najveća hrvatska nogometna generacija ikad

Ova generacija predvođena kapetanom Lukom Modrićem, Ivanom Rakitićem, Danijelom Subašićem, Marijom Mandžukićem, Ivanom Perišićem i ostalim najveća je u hrvatskoj povijesti. U to nema sumnje, sad je došla potvrda onog što se već prije znalo, ali nije imalo “službenu potvrdu”, da se tako izrazimo, u obliku nekog velikog rezultata…

Sad kad je on došao, nogometna veličina ovih mladića još je i veća. Drugo mjesto u Rusiji najveći je uspjeh hrvatskog nogometa u povijesti, nadmašeno je treće mjesto iz Francuske 1998. Francuska je, pak, po drugi puta osvojila naslov svjetskog prvaka, prvi je proslavila upravo te 1998. na domaćem terenu kada je svladala Vatrene u polufinalu sa 2-1, a Brazil u finalu sa 3-0. Dio te slavne generacije hrvatske nogometne reprezentacije bio je i Kruno Jurčić. Ovaj 48-godišnji trener Al Aina pratio je finalnu utakmicu u Abu Dhabiju i javio nam se neposredno nakon završetka…

“Po meni, mi smo već prvaci svijeta. Zemlja sa tako malom bazom i tako malim ulaganjima u nogomet i sport općenito, igrati finale SP-a je gotovo nestvarno. Bila je to jedna čudna utakmica, netipična za finale. Primili smo dva jako jeftina gola koja su apsolutno preokrenuli tijek utakmice. Jako smo dobro počeli, imali smo dobru kontrolu dvoboja, strahovito dobru reakciju na izgubljenu loptu. Po dva, tri naša igrača su napadala francuske igrače, tu smo bili jako dobri. Ti golovi koji su padali jednostavno su bili nestvarni. Teško je pričati o sreći, ja kao trener ne volim pričati o sreći, Francuska je imala puno sreće u ovom dvoboju”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Kruno Jurčić i nastavio:

‘Mi smo u dosadašnjim susretima imali sreće, ali ona nam je u finalu okrenula leđa’

“Posebno kod prva dva gola. Mi smo u dosadašnjim susretima imali sreće, ali ona nam je u finalu okrenula leđa. Možda tu negdje treba tražiti razlog poraza. Dečkima kapa do poda, dali su sve od sebe. Ne treba sad pričati uopće o nekakvim sitnicama, igrali smo dobro. Ono što je bilo impresivno je fizička sprema naših igrača. Dali je to više mentalna snaga, fenomenalna pripremljenost naših igrača, fenomenalni geni, ali mislim da će ljudi koji se bave time morati dobro proanalizirati našu momčad. Jer, ono što su naši igrači istrčali, što su odradili duela, što su odradili u fizičkoms mislu u ovom kratkom periodu je gotovo je nemoguće. Ja se bavim time već dugi niz godina i ovo što su oni izveli, izvukli iz sebe, pokazali je apsolutno nemoguće i graniči sa znanstvenom fantastikom. O ovom će se još puno pričati. Imali smo puno dobrih igrača, znamo da na ovakvom turniru, ako želiš ostvariti veliki rezultat, da moraš imati dozu sreće i da ti se mora pogoditi da ti je većina igrača u životnoj formi”, rekao nam je Kruno Jurčić i nastavio analizirati igrače:

‘Super vođenje Zlatka Dalića i super igrači’

“Imali smo Danijela Subašića u velikoj formi, imali smo izvanrednog Šimu Vrsaljka, imali smo po meni najboljeg stopera SP-a Dejana Lovrena, mislim da smo imali izvanrednog Domagoja Vidu, imali smo fenomenalnog Luku Modrića koji je apsolutno najbolji igrač SP-a. Imali smo Marcela Brozovića možda u vrlo velikoj formi. Imali smo Ivana Perišića koji se probudio onda kad nam je najviše trebao i pokazao ono što on zna. Imali smo, po meni, najveće otkriće ovog SP-a, a to je Ante Rebić koji se profilirao u standardnog reprezentativca i u izuzetnog igrača. Imali smo fenomenalnog Marija Mandžukića, imali smo Raketu, ma imali smo puno igrača koji su odigrali sjajno. Naravno, imali smo super vođenje od strane Zlatka Dalića i njegovih suradnika, koji su znali prepoznati moment i atmosferu, a to je najbitnije u tom reprezentativnom nogometu jer nema vremena za bilo kakve pripreme. Znači, stvoriti atmosferu, fenomenalne odnose unutar ekipe i to nam je na kraju donijelo ovo fenomenalno, nezamislivo drugo mjesto”.

‘Moraju se početi kopati temelji za nacionalni stadion’

Jurčić nam je za kraj istaknuo:

“Moramo se radovati, moramo se veseliti. Dao Bog da ušičarimo iz ovog nešto u nogometnom smislu. Mislim da se poslije ovog moraju početi kopati temelji za nacionalni stadion što bi bio minimum i da se mora što više ulagati u nogomet. Evo, ja sam svjedok tu, sad sam u Emiratima u Abu Dhabiju i na svakom koraku osjećam se ponosno i osjećam priznanje i u svom klubu. Mi Hrvati smo sad poznati u svijet, a to je zasluga nogometaša. Naši dečki su najbolji promotori Hrvatske. Mislim da bi se Hrvatska država na neki način trebala odužiti za to”.