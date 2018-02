PROSLAVLJENI VATRENI RASTURIO DAVORA ŠUKERA, PROIZVOD ZDRAVKA MAMIĆA: ‘Došao je na namješten način, namješteno će mu biti i da ode’

Proslavljeni bivši hrvatski nogometaš Mario Stanić prokomentirao nam je obračun u HNS-u, situaciju unutar Saveza, kao i Davora Šukera, svog bivšeg suigrača

Čini se kako se Davoru Šukeru, predsjedniku HNS-a koji je direktni proizvod Zdravka Mamića na toj funkciji, polako bliži kraj. Barem ako ćemo suditi prema posljednjim događanjima unutar Hiltona, gdje je sve samo ne kolegijalna, prijateljska atmosfera.

Naime, kao što smo već pisali, Davor Šuker sukobio se s Ivanom Herakom, glavnim menadžerom HNS-a za strateško pitanje razvoja, EU fondove i upravljanje promocijom koji je dobio puno veće ovlasti u novo usvojenom “Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji”.

Šuker ne može prihvatiti da više nije glavni

Šuker ne može prihvatiti da više nije isključivo njegova ingerencija potpisivanje sponzorskih ugovora, očito mu teško pada što polagano gubi vlast. Isto tako, usvajanje “Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji” radnih mjesta Ureda HNS-a koji definira novo ustrojstvo, također se navodi među stvarima koje su zasmetale Šukeru. On je na neki označio gubitak njegove moći u Savezu, što bi mogao biti početak velikih promjena u HNS-u, u kojem već godinama ne vlada demokratičnost…

“Za svakog i malo upućenog u zbivanja unutar hrvatskog nogometa ovo je nekakav logičan slijed”, kazao nam je Mario Stanić, proslavljeni bivši nogometaš i hrvatski reprezentativac koji se zalaže za promjene u HNS-u i koji je dio ekipe Darija Šimića, jedinog Šukerovog protukandidata u kampanji za izbore za mjesto predsjednika HNS-a u prosincu prošle godine:

“Mi smo kroz našu kampanju i našu reakciju na njihove akcije čitavo vrijeme upozoravali da je to jedan sustav koji je dugi niz godina ustoličen i koji je jedan vid obrasca koji se ponavlja iz godine u godinu. Uz to, taj sustav je neodrživ. Bez obzira tko je na čelu Hrvatskog nogometnog saveza, bez obzira na to što je takav sustav do sad opstao. Očigledno da Davor to možda nije shvatio u prvom trenutku, ali je jasno da način na koji je došao je bio namješten, kao što će mu biti namješteno i da ode. Pitanje je koliko će njegov ego podnijeti sporednu funkciju u Savezu koju mu, očigledno je, planiraju staviti. On svakim danom gubi sve više i više ovlasti. To je jasno svakome. Pitanje je sad te neke kozmetike, koliko će Šuker biti sretan s tom nekom novom pozicijom, ovlastima, (ne)moći? Čitava ta priča već je odavno izrežirana”, istaknuo je Stanić.

Nova struja u HNS-u

Spominje se ta nova struja u obliku Marijana Kustića i Ivana Heraka koja je već počela s promjenama unutar Saveza, čime utjecaj Davora Šukera slabi…

“Sve to što se događa sad u Savezu ne može stati u jedan razgovor. To je nešto što se zove posljedično-uzročna veza. Treba ići duboko, treba ne grebati, nego kopati…Tražiti modele koje su nas doveli do ovoga. Ono što ja smatram da je krucijalno u čitavoj ovoj priči oko Saveza su – navijači. Oni će prepoznati tko su ljudi koji rade razliku, tko su pravi ljudi za vodstvo hrvatskog nogometa. Je li to Kustić, Herak, Mate, Šime ili Jozo, to će navijači sami uvidjeti. Negativna energija, koja se skupljala dugi niz godina, negdje će se prosuti, negdje će se pokazati. Mislim da ti kozmetički zahvati neće proći. Jer narod definitivno se nagrcao svega, pogotovo po pitanju nogometa. A da ne govorim o nekakvim drugim stvarima. Ja se nadam da će doći do promjena, Iako, kažem, ljudi su ti koji rade razliku, koji rade promjene. Imamo vrlo jasan Zakon o sportu koji se izbjegavao implementirati. S druge strane imamo Njemačku, zemlju koja uopće nema ‘Zakon o sportu’ pa sve funkcionira. Znači, sve je do ljudi. Samo oni mogu mijenjati stvari. Mi smo u poziciji da vrlo lako potežemo okidač, ali mislim dfa bez dubokih zahvata, bez pravih, konkretnih ljudi, bez ljudi koji imaju povjerenje, kojima narod vjeruje i koje želi vidjeti na čelu HNS-a, izuzetno je teško raditi nekakve pomake. Promjene. Pogotovo kad se zna da se radi o manje-više onima koji su se uhljebili i koji dugi niz godina rade u osobnom interesu i privatnih interesnih skupina, a ne u interesu hrvatskog nogometa kao takvog”, zaključio je Mario Stanić.