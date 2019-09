Mario Stanić bez milosti prema Davoru Šukeru i HDZ-u, odnosno priopćenju iz Saveza

Proslavljeni bivši hrvatski nogometni as, brončani Vatreni iz 1998. i strijelac prvog gola za Hrvatsku na SP-ima Mario Stanić, poznat je kao veliki kritičar HNS-a, Davora Šukera i društva. Ovog se puta u svojoj novoj kolumni posebno osvrnuo na demokraciju u Savezu i položaj Šukera kao fiktivnog predsjednika kojem IO, kako doznajemo, sve više i više okreće leđa, a prema nekim pokazateljima izgleda kao da mu je u potpunosti okrenuo…

MIŠKOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA NET.HR: Istina o Muriću u Dinamu, Rijeci, financiranju u sportu, ‘čišćenju’ HNS-a, kao i ‘pobuni’ protiv Šukera

OSTAJE LI ŠUKER PREDSJEDNIK HNS-A? Pojavile su se nove informacije, čini se da stvari ipak nisu takve kakvima su se činile

Bahati prijedlog Šukera

Nakon što je poprilično bahati prijedlog ili, bolje rečeno, bahata samovolja Davora Šukera da se s funkcije U-21 izbornika smijeni Nenad Gračan i na njegovo mjesto postavi trenera Lokomotive Gorana Tomića glatko odbijena od strane IO Saveza, što bi mogao biti znak da se Šukeru u HNS-u na mjestu predsjednika ne piše dobro, Stanić se osvrnuo na priopćenje HNS-a u kojem se spominjala demokracija.

Bitno za naglasiti kako bi ključni HNS-ov operativac, izvršni direktor HNS-a i saborski zastupnik HDZ-a Marijan Kustić, ukoliko Šuker ne bi dočekao kraj mandata, trebao preuzeti predsjedničku poziciju HNS-a…

HNS REAGIRAO NA VIJEST ŠUKEROVOM PADU: ‘U HNS-u ne vlada jednoumlje već demokracija’

Stanićev tekst prenosimo u cjelosti:

“U HNS-u vlada demokracija. Tako počinje službeno priopćenje u kojem se naša krovna nogometna organizacija obraća svekolikom pučanstvu. Moram priznati da se odavno nisam tako kvalitetno i zdravo ismijao.

‘Suze, one prave demokratske, kliznule mi niz obraze od puste sreće’

Suze, one prave demokratske, kliznule mi niz obraze od puste sreće, ali i smisla za humor kojeg neosporno imaju članovi izvrsnog odbora HNS-a. Demokracija je uistinu nepregledan pojam kojeg svaka luda na svoj način oblikuje i iskorištava.

Pa i u vrijeme Isusa Krista, prije 2 tisuće godina je vladala neka vrsta demokracije? Nije li Poncije Pilat, prije samog raspeća, demokratski upitao narod, ‘koga da pusti, a koga da razapne’? U neku ruku ispada da je demokracija prikovala Isusa na križ. Opasna je k’o sam vrag ta demokracija, pogotovo kad je se uhvate neki namazani farizeji i neiživljeni politički uhljebi.

Nije to za svakoga, trebalo bi malo opreznije i nježnije baratati pojmom demokracije jer su nus pojave izuzetno štetne po cjelokupno društvo.

‘Danas su ipak neka druga vremena’

Danas su ipak neka druga vremena i moglo bi se reći da je demokracija napredovala, evoluirala. Ako uzmemo za primjer da je točno prije 2019 godina samo jedan apostol, demokratskim poljupcem izdao Isusa, danas, pod pritiskom demokracije u našem savezu imamo 12 apostola koji bezdušno i demokratski izdaju svoga vođu.

Njihov idejni i duhovni vođa za kojeg su svi nedavno digli ruke više nije prosvjetljen. Oni su ga zapravo izabrali kako bi ga se odrekli. A, do jučer su se kleli u njega, jeli s njime, putovali s njime diljem svijeta…

Do jučer su skupa ispijali misna vina i skupe šampanjce u VIP ložama velebnih svjetskih stadiona cerekajući mu se iza leđa. Koliko su samo demokratskih ulaznica preko njega podijelili svojim najmilijima?!

‘Tvrde kako nikakvo jednoumlje ne stanuje u njihovoj svetoj kući’

Pored te legendarne izjave o demokraciji u daljnjem tekstu priopćenja, oni idu još dublje, jače i dalje. Tvrde kako nikakvo jednoumlje ne stanuje u njihovoj svetoj kući. E, ovo je već ozbiljna i jasna poruka svim potencijalnim rušiteljima demokratskog poretka.

Ova nedvosmislena poruka ulazi u sve moguće anale. Mislim bukvalno u anale!

Prava je šteta što ovo njihovo priopćenje nema autora, nema potpisnika, nego se kriju jedan iza drugoga, a svi skupa iza institucije. Treba imati hrabrosti u sebi, a ne demokraciju, pa se potpisati ispod teksta. Ovako nam je nagađati je li nepoznati autor famoznog priopćenja bio gospodin Kustić, Vučemilović, ili možda gospodin Mišković. Po gradu kruže priče da je gospodin Kulušić mozak cijele operacije, iako ja čisto sumnjam.

Uz dužno poštovanje prema svakom članu izvrsnog odbora – meni su oni svi isti. Svi su mi sumnjivi jer ja ne vjerujem političarima, a njih je tamo velika većina.

‘Oni sve to rade preko mobitela’

Inače ne znam jeste li zaboravili – politika se kao ne bi trebala miješati u nogomet. Znate ono, stroga FIFA pravila i ta s*anja. Ako ste pomislili da smo blizu kraja njihovoj mudroj diplomaciji, gadno ste se zeznuli. Oni u daljnjem tekstu famoznog priopćenja naglašavaju ‘kako međusobno razgovaraju, raspravljaju i odlučuju o svim pitanjima uz poštivanje svakog pojedinačnog stava.’

E, ovdje su me kompletno kupili! Nakon ove brilijante i duge rečenice ostajem bez zraka u plućima. Hvata me neopisiva jeza, trnci mi prolaze niz kralježnicu, a razum mi se muti. Kako i ne bi kad oni sve to rade preko mobitela. Telefonskim pozivima i mailovima oni odlučuju tko su treneri naših mladih selekcija!

Da, dobro ste pročitali, ali vjerojatno niste ništa razumjeli jer kako razumjeti da se izbornici mlađih reprezentacija smjenjuju telefonskom konferencijom?

Ubit će nas ta demokracija, vjerujte mi. Prvo predsjednik saveza demokratski pošalje mail svim članovima izvršnog odbora u kojem on predlaže smjenu izbornika naše mlade reprezentacije…. Kad oni to otvore i pročitaju, uzmu mobitele i jedan po jedan, demokratski, preko najjeftinijeg operatera poruče predsjedniku da od toga nema ništa.

‘Malo morgen prezidente’

‘Malo sutra predsjedniče’ – grmi iz njih demokracija i vladavina prava. Jedan za drugim ponosni članovi izvršnog odbora demokratski i dosljedno zabijaju nož u leđa čovjeku za kojeg su glasali.

‘Malo morgen prezidente’ ponavljaju oni više puta u mikrofone pametnih telefona kako bi bili sigurni da demokracija funkcionira. Iz ovog primjera se vidi dosljednost institucije u kojoj svatko ima svoje ja. Vidi se sav raskoš i sjaj demokracije.

Vidi se taj demokratski politički model koji nastavlja bušiti svoga predsjednika za kojeg su nedavno svi digli ruku. Vidi se istinski rukopis HDZ-a, pardon izvršnog odbora HNS-a.

Prezidente je vjerojatno ostao zbunjen takvom vrstom demokracije. Nije mu jasno kako to? Netko ga sabotira i protiv njega lobira….kako to, kako to? Pjevuši tako u sebi tužnog glasa predsjednik saveza proklinjući demokraciju i onog koji je izmislio. Možda su Srbi, možda Masoni, možda Hadezeovci?

‘Samo prije par mjeseci je predsjednik saveza povukao mudar demokratski potez’

A, samo prije par mjeseci je predsjednik saveza povukao mudar demokratski potez i izašao s prijedlogom kako će svim članovima izvršnog odbora uplatiti nagrade od svjetskog prvenstva. To je bila karta na koju se predsjednik demokratski oslanjao, to je bio neuspio pokušaj demokratskog lobiranja kojeg su članovi izvršnog odbora objeručke prihvatili.

Nije tu bilo nikakvog jednoumlja, svaki od njih je primio mail s upitom o žiro računu na koji će biti dostavljena premija sa svjetskog prvenstva. Svaki član izvršnog odbora je pokazao neviđenu dosljednost i brže bolje ispunio formular za demokratsku transakciju koja je uslijedila.

A i prije toga je već sve bilo poznato i ispričano. Dovoljno je bilo otići u frizerski salon, ili u kakvu zabačenu kavanu i čuti kako raja raspravlja o izrežiranom scenariju. Dovoljno je bilo otići po djecu u vrtić da se uvjerite kako odgojiteljice skupa sa djecom znaju javnu tajnu. Svaki konobar, svaki taksist i svaka prodavačica je znala da će gospodin Šuker biti demokratski maknut, a gospodin Kustić demokratski izabran.

‘Narod je nestrpljiv i umoran od scenarija koji nikako da dođe’

Skoro dvije godine narod bruji o tome stoga nema potrebe da i dalje demokratski razvlačite i odgađate nešto što već toliko čekamo. Nema potrebe dalje žvakat nešto sto je već sažvakano.

Nemojte dalje mučiti i iscrpljivati predsjednika za kojeg ste glasali. To vas lijepo molim!

Narod je nestrpljiv i umoran od scenarija koji nikako da dođe. Nema potrebe čekati sljedeće demokratske predsjedničke izbore. Poštedite nas toga, lijepo vas molim. Stavite tu krunu novom kralju kojeg je politika predodredila, a članovi izvršnog odbora već odavno blagoslovili.

Davor Šuker je legenda hrvatskog nogometa i to mu nitko nikad ne može oduzeti. Njemu je uloga predsjednika dana u ruke, njemu je ta predsjednička fotelja namještena upravo kao što se i sad demokratski namješta nekome drugom. Zna se kome. HDZ zna.

‘Demokratski modeli kod nas uvijek ostaju isti’

Taj drugi će odletiti isto kako je odletio i njegov prethodnik jer takav je zakon demokracije. Demokratski modeli kod nas uvijek ostaju isti samo se imena mijenjaju.

Zajebana stvar je ta demokracija, nekom donese radost, ushićenje i sva prava, a nekom drugom oduzme sav prividni ugled, sve moguće privilegije i moć.

U Hrvatskom nogometnom savezu ne samo da vlada demokracija, tu je leglo demokracije!”, stoji u tekstu Marija Stanića.