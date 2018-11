PROSLAVLJENI MODRI AS O PROBLEMU KOJI JE ESKALIRAO: Dalić i Vatreni bi zbog toga itekako mogli patiti

Razgovarali smo s legendarnim Dinamovim golgeterom Igorom Cvitanovićem o napadačima u HNL-u i potencijalnom Mandžinom nasljedniku

Proslavljeni bivši modri as, sad trener Dubrave Igor Cvitanović (48), jučer je gostujući u HRT-ovoj emisiji “Stadion” ponudio rješenje koje bi hrvatski izbornik Zlatko Dalić, prema njemu, trebao isprobati. Radi se o Lokomotivinom napadaču Dejanu Radonjiću, nogometašu koji je za drugoplasiranu momčad HNL-a postigao tri gola u 14 susreta u kojima je nastupio. No, Cvitanović ne dvoji…

‘Radonjić je u ovom trenutku možda i najbolji napadač HNL-a’

“Radonjić u ovom trenutku igra svoje najbolje nogometne dane. On je centarfor koji sigurno zaslužuje razmatranje nekog užeg ili šireg kadra za reprezentaciju. Mislim da trenutno nemamo takav profila igrača u reprezentaciji koji jako dobro radi, koji radi za momčad, koji se dobro kreće, koji ima tehničke i realizatorske sposobnosti. Mislim da je Radonjić u ovom trenutku možda i najbolji napadač u HNL-u”, kazao je Cvita.

Vatreni u ovoj fazi traže igrača koji će zamijeniti reprezentativno umirovljenog Marija Mandžukića. Izbornik, stoga, ima strahovito težak zadatak, nogometaš Juventusa koji je tresao mreže diljem Europe u dresovima velikana, koji je spektakularno zabijao u finalu Lige prvaka, koji je drugi najbolji strijelac u povijesti reprezentacije i koji je davao sve od sebe i na krilnoj poziciji, kao i u svakoj utakmici, “nije netko u čije cipele može uskočiti svatko”, kako bi naš ugledni redakcijski kolega iz sporta, koji se ne slaže s Cvitanovićem, to pjesnički istaknuo…

‘On je sigurno igrač na kojeg se treba obratiti pozornost’

“Radonjića sam istaknuo u kontekstu njegovih dobrih igara u HNL-u. On je sa svojom Lokomotivom trenutno drugi u prvenstvu. Znači, govorio sam isključivo za hrvatsku ligu. Iskreno, u HNL-u ne vidim hrvatskog napadača koji je bolji od njega. Ne ulazim u to je li on bolji od napadača koji igraju vani. Međutim, on je sigurno igrač na kojeg se treba obratiti pozornost, koji u zadnje vrijeme igra jako dobro. E sad, je li on kalibar za reprezentaciju, to će netko drugi procijeniti”, kazao nam je u uvodu razgovora Igor Cvitanović.

Malo smo se zadržali na Radonjiću i njegova samo tri gola ove sezone. Pa kako onda napadač koji je zabio malo pogodaka može biti materijal za reprezentativno isprobavanje?

“Ma nogomet nije brojka. On se u igri jako dobro kreće, puno radi za momčad, puno sudjeluje u napadačkim akcijama i puno veže obranu. I Kastrati i svi ostali mogu iskoristiti njegovo kretanje i dobru igru da oni budu ti koji će zabijati golove”, objašnjava nam Cvitanović.

Traži se Mandžin nasljednik

Upitali smo Cvitu koga on vidi kao Mandžinog nasljednika, ako uzmemo sve hrvatske napadače koje trenutno imamo? Ne samo u HNL-u, nego općenito u Europi i svijetu…

“Uh, to se teško može reći. Svi oni koji su u reprezentaciji s pravom su pozvani, s pravom su tu. Znači, tu su Santini, Livaja, Kramarić, iako on za mene nije nikad bio centralni napadač. On je za mene bio uvijek povučena špica, neki povučeni prednji vezni više nego centralni napadač. Ali, pošto nemamo puno kvalitetnih i dobrih napadača svakog dobrog igrača treba uzeti na razmatranje”.

Cvitanović je jedan od najvećih napadača u povijesti Dinama, čovjek koji je obilježio zadnje desetljeće 20. stoljeća. Prema neslužbenim statistikama zabio je preko 300 golova, a prema službenoj statistici zabio je ravno 165 golova u službenim utakmicama čime se nalazi na trećem mjestu vječne ljestvice strijelaca, iza Franje Wölfla i Augusta Lešnika, a neposredno ispred Slavena Zambate i Dražana Jerkovića.

Cvita zna znanje

Znači, čovjek zna znanje, zna što moderni napadač treba imati u današnjem nogometu koji je, ruku na srce, evoluirao od kad je Cvita posljednji put igrao kao profesionalni igrač 2008. godine, kad se umirovio kao igrač Energie Cottbusa u Njemačkoj…

“Naravno da su golovi veliko mjerilo napadača. Ali, kad vi gledate i analizirate svaku ekipu, onda vidite koliko taj napadač pridonosi momčad. Nekad i napadač, zbog svog egoizma, ne sudjeluje u pravom smislu riječi u igri momčadi. Nekad ti napadači koj su veliki egoisti nisu kvalitetni za momčad. Oni koriste maksimalno svoje šanse, prigode i puno su puta sebični. Ali, Radonjić je napadač koji igra jako kvalitetno, jako dobro za momčad.

Pjaca i Brekalo nisu centralni napadači i oni ne ulaze u tu kategoriju. Rebić i Perišić također nisu centralni napadači nego su igrači koji igraju na sličnim ili gotovo istim pozicijama kao Pjaca i Brekalo. Centralni napadači, u ovom trenutku u reprezentaciji, su Livaja i Santini. Dobro, tu izbornik Zlatko Dalić koristi i Kramarića kao centralnog napadača. Tako da u tom krugu kandidata to je manje, više, ono što mi imamo u ovom trenutku od napadača”.

Stranci dominiraju na ljestvici strijelaca u HNL-u

Cvitanović se dotaknuo i velikog problema hrvatske nogometne lige kao i hrvatskog nogometa općenito…

“Nama su u HNL-u najbolji strijelci lige stranci. Lukasz Piotr Zwolinski iz Gorice zabio je 8 golova, Ramon Nazareno Mierez, Heber Araujo Dos Santos, Lirim Kastrati, Komnen Andrić zabili su sedam, Iyayi Believe Atiemwen i Haris Hajradinović postigli su šest golova. Mario Gavranović postigao je pet, Marić iz BiH zabio je također pet golova, Ahmed Said iz Hajduka zabio je dva gola. I to nije dobro za HNL”.

Što onda treba napraviti? Jer, hrvatskih centarfora u HNL-u baš i nema na “gol radaru”…

‘Treba pojačati vjeru u naše mlade napadače’

“Treba pojačati vjeru u naše mlade napadače i puno raditi s njima. Znam da u HNL-u puno klubova ganja rezultat i teško je u takvoj nogometnoj filozofiji jako je teško staviti u napad nekog mladog igrača i dati mu priliku. Mi ne dajemo mladim igračima priliku da se iskaže kao napadač, pa kad će se i gdje on iskazati?! Jako je loše za hrvatski nogomet što se mladim napadačima ne daje šansa. Njih baš nema. Evo, krenimo redom. U Dinamu igraju Gavranović, Budimir i Petković. Dakle, njih se tri rotiraju, ali većinom igra Švicarac Gavranović. U Lokomotivi igraju Radonjić i Krstanović. U Rijeci u napadu igra Čolak, u Gorici Lukasz Piotr Zwolinski, za Hajduk napada Said, u Istri u napadu igra Ramon Nazareno Mierez, u Interu Srbin Komen… Dakle, malo hrvatskih napadača igra na poziciji centarfora u Hrvatskoj i to je loše”, zaključio je Igor Cvitanović.