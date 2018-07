PROSLAVLJENI HRVATSKI AS ZA NET.HR O DALIĆEVOM POTEZU KOJI JE SVE PROMIJENIO: ‘Ovo je totalno ludilo. Vjerujte mi, možemo igrati u finalu’

Hrvatska slavi veliki, povijesni uspjeh. Porazgovarali smo sa Zoranom Vulićem odmah nakon utakmice

Teško je opisati i napisati što se sve sinoć događalo na Olimpijskom stadionu u Sočiju, ali pokušat ćemo, uz drhtanje ruke i nenormalno lupanje srca. Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu boljim izvođenjem 11-eraca izbacila Rusiju…

Croatia's watch party… kinda seems like it might be lit. 💥🇭🇷 pic.twitter.com/poTnLDGTaq — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 7, 2018

Nakon 90 minuta rezultat je bio 1-1, nakon 120 minuta 2-2, da bi u raspucavanju s bijele točke Hrvatska bila uspješnija sa 4-3. Proživljavali smo pravu dramu u produžetku i posebno u lutriji jedanaesteraca, ali nakon što je Rakitić zabio za konačnih 4-3, slavlje je moglo početi…

Jedna od najdramatičnijih hrvatskih nogometnih pobjeda ikad

Bila je ovo jedna od najdramatičnijih hrvatskih nogometnih pobjeda ikad. Izgubili smo živce, strepili smo do samog kraja kao i protiv Danske, ali na kraju slavimo, na kraju se Hrvati vesele…

“Ma neka, bolje da je ovako da smo napravili ono što smo trebali napraviti. Je malo teže za živce, ali mislim da smo zaslužili, da smo bolji… stvarno ne znam, svaka čast igračima, stožeru, ovo je velika stvar za naš balun i velika stvar za sve nas. Zbilja ludilo. U Splitu je odlična atmosfera, slavi se”, kazao nam je proslavljeni bivši splitski nogometaš, sad trener Zoran Vulić i prokomentirao Dalićev potez da u 63. minuti izvadi Perišića, a u igri pošalje Marcela Brozovića, koji je bio u Dalićevim kombinacijama za prvih 11, ali na kraju je utakmicu započeo s klupe, što se poslije pokazalo kao dobar potez, isto kao i protiv Nigerije:

‘Ulaskom Brozovića bili smo bolji’

“Odlučila je mirnoća i kvaliteta naše ekipe. Mislim da smo bili puno bolji ulaskom Brozovića, nismo imali Modrića i Rakitića tako blizu golu. Mislim da se to osjetilo u drugom poluvremenu, bili smo puno bolja momčad na terenu. Za mene je to veliki preokret na ovoj utakmici”.

Nije bilo lako Vatrenima niti u ovoj utakmici…

“Ma to je bilo maksimalno emotovno pražnjenje. To je trenutak zbilja, tko ne puca penale to ne zna. Treba uzeti taj balun, zabiti gol, nije lagano, iako je ta branka toliko velika, u tom trenutku ona je toliko mala. Znači, svaka čast izvođačima koji su smogli snage i nakon Danske i protiv Rusije pucati i Luki, i tim drugima, bilo je to psihički jako zahtjevno. Mislim, da ste bili u Rimu i papa je ‘izaša’ na teracu i sad ga odjedanput nema”, istaknuo je Zoran Vulić.

Onaj Modrićev penal, kao da se netko igrao sa našim živcima…

‘Hvala Luki na svemu’

“Mislim da je to Luka i zaslužio. On je tako kvalitetan igrač, da bi zbilja bila šteta je on falia. Jednostavno, to je Luki hvala za sve što je napravio na turniru, mislim da je on dao ne sto posto sebe, nego i više od toga. Stvarno je pravi vođa. Mislim da bi bila šteta da on nije zabio”.

Croatia scored in extra time up 2-1 #RUSCRO pic.twitter.com/9aNuprJIi0 — Sports Fan (@thangsacto) July 7, 2018

Za prvo veliko, povijesno finale u Moskvi Hrvatska će igrati protiv Engleske. Zoran Vulić prokomentirao je Gordi Albion koji nije nepobjediv…

“Ma Englezi ne igraju ništa naročito. Ništa… njihov nogomet ništa nije napredovao, imaju oni tih dva, tri kvalitetna igrača, mladi su doduše. Nisu još uigrani, igraju sistem sa tri straga koji će nama odgovarati. No, prije toga, ajmo proslaviti ovo, ovo je za povijest, ovo ostaje zapisano generacijski, trebamo prvo proslaviti, odmorit se. Vjerujte mi, možemo igrati u finalu”, zaključio je Zoran Vulić.