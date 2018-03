PROSLAVLJENI VATRENI ZA NET.HR: ‘Bilo bi puno ljepše i bolje da se igračima vidi taj sjaj u očima i osjeti naboj koji je nas krasio na SP-u u Francuskoj’

Proslavljeni bivši hrvatski nogometaš, član one slavne generacije Vatrenih iz 1998. godine Mario Stanić, za Net.hr prokomentirao je jučerašnji ždrijeb skupine D Svjetskog prvenstva u kojoj će igrati Argentina, Hrvatska, Island i Nigerija.

Nakon što smo doznali protivnike na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji sljedećeg ljeta, ‘trener svih trenera’ Miroslav Ćiro Blažević kazao nam je kako mu sve miriši na 1998. Na tragu svog “šefa” je i Mario Stanić koji nam se javio nakon ždrijeba u Moskvi…

“Kad smo Argentinu izvukli ja sam mislio sad još Japan, pa Island i to će biti to. Podsjeća ova skupina na 1998. S tim da smo mi na turniru imali prvu utakmicu protiv Jamajke koja je bila realno u toj skupini najslabija reprezentacija. Tako da je ta prva utakmica po meni ključ. Sadašnji Vatreni igraju s Nigerijom koja je velika nepoznanica. Meni osobno… Znam nešto površno o njima. Nigerijci su mladi, dobri, brzi, uporni, neumorni… Dobili su Argentinu, kroz kvalifikacije su proletjeli i s prvog mjesta u grupi plasirali se na Mundijal. Prilično je zanimljiva ova grupa D, moram priznati. Nit’ je loša, nit’ je prejaka. Ne bih se usudio reći kako je ova naša skupina ‘skupina smrti’. Nema skupina smrti. Ako se mi tako postavimo, onda će biti teška”, kazao nam je u uvodu razgovora Mario Stanić i nastavio:

Poštovanje svima, ali…

“Ako se postavimo da je laka, bit će laka. Sve ovisi o nama. To je i izbornik Zlatko Dalić nekoliko puta istaknuo. Poštovanje svima, ali pobjeda i prolaz se traže i tražit će se uvijek. S obzirom na kvalitetu koju imamo. Možemo igrati s bilo kim, definitivno. Nema reprezentacije na ovom svijetu koju Hrvatska nije u stanju pobijediti. Naravno da je u stanju i izgubiti od mnogih. E sad, pitanje je forme, pitanje je pripreme, balansa, ozljeda, spremnosti ključnih igrača, koliko će se oni iscrpiti, boga ti pitaj sve što se tu mora posložiti da bi to izgledalo kvalitetno na terenu”, dao je do znanja Mario Stanić koji se osvrnuo i na jedno, također, bitno pitanje. A to su navijači i ozračje oko reprezentacije.

Svjedoci smo neraspoloženja koje vlada među hrvatskim navijačkim pukom, posebno ultrasima koji bojkotiraju nacionalnu izabranu vrstu zbog ljudi koji sjede u Hiltonu. Davora Šukera i društva.

Još uvijek se sjećamo scena na Euru 2016. godine u utakmici između Hrvatske i Češke u Saint – Etienneu kad je dio hrvatskih ultrasa prekinuo susret bacivši baklje u teren, a onda se sukobio na tribini i s ostalim “normalnim” navijačima, simpatizerima koji nisu ultrasi, koji nisu dio nikakvih navijačkih grupa. Vatrenima će u Rusiji podrška navijača biti prijeko potrebna. Kao i dobra atmosfera u i oko reprezentacije…

‘Igrači su zaslužili podršku’

“To je ozračje koje mi gajimo dugi niz godina. To je ozračje koje vuče dublje i deblje korijenje. Ja uvijek pokušavam i nastojim aludirati navijačima da igrači s tim nemaju veze. Igrači su zaslužili podršku jer oni nose glavni teret i kvalifikacija i SP-a i oni su zaslužili maksimalnu podršku. Prema tome, ove stvari koje su oko reprezentacije, oko Saveza i unutar Saveza su neke stvari koje mi moramo sami od sebe očistiti, a nikako igrače uplitati u te probleme. Oni zaslužuju podršku i tako treba biti. Bilo bi puno ljepše i bolje da se igračima vidi taj sjaj u očima i osjeti naboj koji je nas krasio te 1998. Naravno da je onda lakše igrati. Nadam se da neće biti nikakvih problema jer ova je reprezentacija pokazala karakter i kroz kvalifikacije igrajući i pred praznim tribinama, prekidale su se utakmice i išlo se na nekakva svjedočenja. Bilo je tu problema, ali uz oscilacije uspio se osigurati plasman na Mundijal ina tome im treba čestitati “, istaknuo je Stanić.

Isto tako, puno će toga ovisiti u kakvom će stanju na turnir doći Messi, kojem će nastup u Rusiji biti možda i posljednja šansa da s Argentinom ostvari veliki rezultat na Svjetskom prvenstvu. Jer, Messi će 24. lipnja sljedeće godine proslaviti 31. rođendan i pitanje je hoće li kao 35-godišnjak nastupiti na sljedećem SP-u 2022. Ako Argentina izbori plasman na njega…

“Naravno. Bez ikakve dvojbe on je najbolji nogometaš na planeti. I bit će lijepo igrati protiv njega. Bit će ga lijepo gledati… Sva ta njegova umijeća. Nema nikakve sumnje da će on doći izuzetno motiviran. Nema nikakve dileme. Ali, bez obzira na Argentinu i Messija koje možemo pobijediti, ključ bi trebao biti, da se osigura drugi krug, utakmice protiv Nigerije i Islanda. Pobjede u tim susretima bit će krucijalne. Da ne moramo ovisiti o Argentini”, zaključio je Mario Stanić.