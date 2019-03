PROSLAVLJENI BIJELI AS ZA NET.HR: ‘Nižić mora biti profesionalac, svi smo mi svjesni kakav ugovor potpisujemo. Nisam za ucjene’

Proslavljeni bijeli as Zoran Vulić za Net.hr o sinoćnoj utakmici Hajduka na Poljudu i kapetanu splitske momčadi Zoranu Nižiću

Hajduk je sinoć u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige odigrao sa rumunjskom Steauom 0-0. Uoči ogleda s bukureštanskim klubom među hajdučkim pukom moral i optimizam nisu bili na baš zavidnoj razini. Pogotovo ne nakon jednog boda u prvenstvu nakon dva odigrana kola, teškog poraza na otvaranju sezone u Osijeku 4-1 i remijem s Lokomotivom 1-1 proteklog vikenda…

Navijački puk u Dalmaciji, koji vrlo lako mijenja lica i naličja, ovisno o igri svojih ljubimaca, utakmicu je dočekao sa skepsom i zabrinutošću, ali i sa onim svojim poznatim optimizmom koji se javlja svakog ljeta kad se Hajduk bori u Europi, a onda se preljeva u hrvatsku ligašku stvarnost kad iz Europe Hajduk – ispadne!

Realnost rijetka odlika među Hajdukovim navijačima

Da, realnost je rijetka odlika među Hajdukovim navijačima. Nakon utakmice u kojoj momčad Željka Kopića nije igrala dobar nogomet, ali je gotovo svih 90 minuta imala kontrolu i napadala, prikazavši se u tom jednom ogledu kao znatno bolji suparnik, nije lako izvući neke konkretne zaključke, podvući crtu i reći – da, Hajduk je igrao dobro ili Hajduk je igrao loše…

Stoga smo taj zadatak odlučili dati našem redovitom sugovorniku, legendi Hajduka i hrvatskog nogometa, Zoranu Vuliću. Pa ako tko može reći, onako stručno, je li Hajduk odigrao dobro, odnosno ako nam tko adekvatno može analizirati viđeno sinoć na Poljudu, onda je to on…

“Vidio sam jednog boljeg Hajduka, šteta što svoju premoć bijeli nisu pretočili u prednost od jednog ili dva gola razlike, jer mislim da bi onda to bilo to. Međutim, ta Steaua me malo razočarala. Mislim, razočarala, bolje, naravno, da me razočarala nego da me oduševila. Mi smo od Steaue napravili neki Real Madrid, a objektivno Hajduk je bolja momčad”, kazao nam je Zoran Vulić.

‘Slučaj’ Nižić

Loša stvar za Hajduk bilo je neigranje kapetana Zorana Nižića, zbog kojeg su bijeli bili oslabljeni. Trener Bijelih Željko Kopić dan uoči utakmice javno je poručio:

“Nižić mi je rekao da nije spreman.”

Time se otvorio prostor za silne špekulacije. Nižić je prošlog tjedna prebolio virozu propustivši dvoboje sa Slavijom i Lokomotivom, pa se ova izjava Kopića činila kako je vezana za taj slučaj. Međutim, prema pisanju Sportskih novosti, nije Nižić bio fizički nespreman, nego ga je pogodila odbijenica kluba za realizaciju transfera u Tursku. Prvu je odbijenicu prihvatio i nastavio igrati kao da se ništa nije dogodilo, ali isto se ponovilo i godinu dana kasnije.

Zbog toga se dogodio problem pada koncentracije, najblaže rečeno. Pogođen činjenicom da ne može realizirati transfer koji rješava egzistenciju njegove obitelji a drugi igrači mogu (Erceg napustio klub, u veljači ove godine i 26-godišnji Ohandza, pa ovog ljeta i znatno mlađi Radošević (24) te Toma Bašić (21), koji je ostvario transfer u francuski Bordeaux), Nižić jednostavno nije bio mentalno spreman za susret takve razine poput utakmice sa Steauom. A svi znamo o kakvom se bitnom igraču za Hajduk radi, to ne treba niti posebno isticati…

‘Ako smo do sad pustili sve igrače, onda je korektno da se i njega pusti’

“Gledajte, prvo moram reći da su dva stopera Hajduka odigrala vrlo dobru utakmicu utakmicu. Znači i Vučur i mladi Mikulić odigrali su utakmicu na visokom nivou. Taj njihov napadač kojeg su se svi pribojavali nije praktički zapucao na gol. Što se tog segmenta tiče, Hajduk je bio dobar, čak mislim da je Bijelima na jučerašnjoj utakmici bolja bila obrana nego napad. Nećemo reći da se kapetanov izostanak nije osjetio, je, pogotovo u tim prekidima gdje Niža uvijek zabije gol i donese tu nekakvu prednost Hajduku. No, ulaziti u neke špekulacije što, kako, mislim da nisam kompetentan, ne znam kako je stanje da bi pričao o tom slučaju. Svi mi koji igramo nogomet, koji smo nešto dali ovom klubu, želimo nakon toga izaći van iz kluba i napraviti neki transfer. To je normalno, sportski, nije za zamjeriti Nižiću, ali on mora biti profesionalac i stavit se na dispoziciju kluba. Upravo mu je taj klub omogućio bilo kakav današnji ili sutrašnji transfer. Svi smo mi punoljetni, svi mi imamo pravo na razgovor s klubom. Najvjerojatnije nitko nije njega natjerao da on potpiše ugovor kakav ima. Neću ulaziti u obranu kluba niti u obranu njega. Ako smo do sad pustili sve igrače, onda je korektno da se i njega pusti. U to neću ulaziti, nemam pravo ulaziti u politiku kluba. Međutim, svi smo mi svjesni da, kad potpisujemo ugovor kakav ugovor potpisujemo. Nisam za nikakve ucjene, apsolutno “, objasnio nam je Zoran Vulić i osvrnuo se na šanse Hajduka u Rumunjskoj u drugoj utakmici…

“Hajduk ima veliku šansu proći dalje ukoliko Steaua bude igrala onako kako je igrala u Splitu. Ne vjerujem da će to biti ista Steaua, nevjerujem, daj Bože da to bude, ali Hajduk ima jedan aktivan rezultat. Znači, nije Steaua neka vau ekipa da se ne može proću. Hajduk mora igrati svoju igru, mora igrati na rezultat i ja se nadam da će Hajduk proći jer je bolja i kvalitetnija momčad”, zaključio je Zoran Vulić.