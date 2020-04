Zanimljiv je bio i Antićev komentar na prelazak Marija Mandžukića u Atletico, klub u kojem je također Srbin ostavio svoj trag. Podsjetimo se, Mandžo je u Madrid stigao iz Bayerna

Legendarni srpski trener Radomir Antić preminuo je u ponedjeljak u 71. godini života, potvrdio je njegov bivši klub, španjolski velikan Atletico Madrid.

Većinu svoje trenerske karijere Antić je proveo u Španjolskoj gdje je vodio i madridski Real (1991-92) i Barcelonu (2003), a najveće je uspjehe ostvario na klupi Atletica kojega je vodio od 1995. do 2000. godine. U sezoni 1995/96. s madridskim je klubom osvojio i prvenstvo i Španjolski kup.

Vrlo zanimljivo je bilo Antićevo viđenje hrvatskih nogometaša koji su igrali za Real i Barcelonu. U novijoj povijesti njegove su izjave o Luki Modriću podigle veliku buru. Antić je, naime, izjavio da Luka Modrić nije zaslužio osvojiti nagradu za najboljeg igrača svijeta.

Kritike za Modrića, pomoć Prosinečkom

“Meni se čini apsurdnim da netko od španjolske velike trojke nije ni sagledao mogućnost dovođenja najboljeg dodavača na svijetu Kevina de Bruynea. Otkad je to Luka Modrić najbolji dodavač? Ne mogu pojmiti da je Luka Modrić osvojio Zlatnu loptu za najboljeg igrača svijeta. To jednostavno nema smisla. Ne zabija, ne asistira. Trebate igrače poput Kevina de Bruynea, a ne poput Hazarda. Igrače koji čine da drugi igraju bolje”, govorio je prije godinu dana Antić u razgovori za Goal.com.

S druge strane, Antić je pomogao Robertu Prosinečkom koji je sredinom devedesetih godina prelazio iz Reala u Barcelonu. Kod njega je stigao na podudbu kad su ga otpisali u Realu.

“Tada mi doista Barcelona nije bila u mislima! Možda je izašlo nešto u novinama, ali ja doista nisam imao nikakav kontakt. Trebao sam ići negdje na posudbu, u Madrid su došli Argentinac Fernando Redondo i Danac Michael Laudrup, a u klubu je već bio Čileanac Ivan Zamorano, treba znati da su tada mogla igrati samo trojica stranaca! I odlučio sam otići na jednogodišnju posudbu u Oviedo, trener je tamo bio Radomir Antić i to je prevagnulo, jer sam znao da ću imati dobar tretman kod Antića”, pričao je Prosinečki za Sportske novosti.

SLAVNI KAPETAN REAL MADRIDA OPROSTIO SE OD ANTIĆA: ‘Napravili ste Atletico većim, napravili ste naše rivalstvo većim…’

Komentirao i Mandžukića

Zanimljiv je bio i Antićev komentar na prelazak Marija Mandžukića u Atletico, klub u kojem je također Srbin ostavio svoj trag. Podsjetimo se, Mandžo je u Madrid stigao iz Bayerna.

“Mandžukić dolazi u veliki klub i toga mora biti svjestan. Dobro je što je on igrajući u Bayernu stekao mentalitet neophodan za veliki klub. No sigurno će mu Atletico i Primera biti veliki izazov jer španjolski je nogomet drugačiji od onoga na što je Mandžukić naviknuo u Bayernu. On mora shvatiti da je Diego Costa bio ljubimac navijača i da mu neće biti lako. Mandžukić nije sličan igrač Costi, a Atletico puno pažnje posvećuje ponajprije obrani, a potom brzom kontranapadu. No Atletico isto tako dosta važnosti pridaje prekidima. On ne smije biti statičan kakav je, primjerice, bio na SP-u u dresu Hrvatske”, isprčao je svojevremeno Antić za Večernji list.