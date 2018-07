PROSINEČKI SLAVIO UZ PJESMU ZVEZDE: ‘Ne mogu da opišem riječima kakav je osjećaj s legendom pevati pesmu naše Crvene Zvezde’

Bila je to generacija 90/91. Generacija koja je popela Crvenu Zvezdu na krov Evrope. Jedan od njih je ovaj čovjek! Robert Prosinečki! Ljudi moji, ne mogu da opišem riječima kakav je osjećaj stajati pored ovakve legende i pjevati pjesmu naše Zvezde! A koliko ovaj čovjek voli Zvezdu, sve će vam biti jasno kad pogledate snimak. Zvezda je emocija! ❤️🔴⚪️

