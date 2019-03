PROSINEČKI SECIRAO ‘SVOJE’ AZERE UZ UPOZORENJE DALIĆU: ‘Oni su ratnici, mogu ti napraviti probleme’

Hrvatska svoj hod prema Euru otvara utakmicom protiv Azerbajdžana u kvalifikacijskoj skupini E

Hrvatska nogometna reprezentacije otvorit će kvalifikacije za Europsko prvenstvo utakmicom protiv Azerbajdžana. Susret je to koji se na stadionu Maksimir igra u četvrtak s početkom u 20:45 sati.

Iako izbornik Zlatko Dalić zna sve o prvom suparniku tima kojeg vodi u pokušaj proboja na nogometni Euro, kao riječi upozorenja pred ogled stiže izjava nekadašnjeg izbornika izabrane vrste Azerbajdžana Roberta Prosinečkog. On je tu dužnost obnašao gotovo do kraja 2017. godine i vrlo dobro poznaje snagu suparnika koji će se sad namjeriti na Vatrene pod izborničkom palicom Nikole Jurčevića.

POVIJEST JE NA STRANI VATRENIH: Hrvatska je neporažena u susretima s Azerbajdžanom

‘Neće posustati od prve do posljednje minute’

“Azerbajdžan je manje-više isti u odnosu na vrijeme kad sam ja bio izbornik. Mislim da će biti možda samo nekoliko promjena koje je napravio Jurčević. Ne znam to, ali vjerojatno će biti tako, pretpostavljam”, započinje Prosinečki u razgovoru za Sportske novosti te dodaje:

“Azerbajdžan ti može napraviti problem! Većina igrača igra u Karabahu, momčadi koja je igrala i u Ligi prvaka, te u Europskoj ligi. To je glavni klub u Azerbajdžanu. Makar, sad se poboljšao i Neftči. Dakle, reprezentativci su im uglavnom iz njihove lige. Dimitrij Nazarov igra u drugoj njemačkoj ligi u klubu Erzgebirge Aue, Ramil Šejdajev igra u ruskom klubu Krilja Sovjetov. To je uglavnom to, sad više ne znam tko još igra negdje izvan Azerbajdžana.”

Ono u što ne sumnja je da će ‘Azeri u Zagrebu sigurno dati sve od sebe’.

“Oni su ratnici koji neće posustati od prve do posljednje minute. Međutim, teško da mogu nešto napraviti protiv Hrvatske. Pogotovo u Maksimiru. Ipak, bit će maksimalni kako bi napravili što bolji rezultat. Probat će napraviti iznenađenje, ali definitivno sumnjam da u tome mogu uspjeti.”

Bez podcjenjivanja

“Brzi su, idu u duele, ali nije to ta razina. Nije to razina kvalitete koja bi mogla ugroziti Hrvatsku. Od Azerbajdžana se ne može očekivati neki pozitivni rezultat u Zagrebu. Vrlo teško…”, siguran je Prosinečki, ali uz upozorenje:

“Ne treba ih podcijeniti! To nikako. Jer stalno će biti ‘u crvenom’, igrat će na maksimumu, pružit će sve što mogu. A stigao im je i novi izbornik, pa će se pred Jurom svi željeti pokazati u najboljem svjetlu. E sad, koliko će to biti dovoljno za Hrvatsku… Ja mislim da im neće biti dovoljno. Ali nikada ne smijemo zaboraviti da se u nogometu događaju čuda.”