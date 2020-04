PROSINEČKI PROGOVORIO O SVOJOJ PROŠLOSTI S RADOMIROM ANTIĆEM: ‘Neću to kriti. Nakon svega što mi se dogodilo…’

U karijeri je Antić imao poseban odnos s legendarnim hrvatskim veznjakom, a danas trenerom, Robertom Prosinečkim

Poznati srpski nogometni trener Radomir Antić preminuo je u ponedjeljak u Madridu u dobi od 71 godine, objavio je njegov bivši klub Atletico. Većinu svoje trenerske karijere Antić je proveo u Španjolskoj gdje je vodio i madridski Real (1991-92) i Barcelonu (2003), a najveće je uspjehe ostvario na klupi Atletica kojega je vodio od 1995. do 2000. godine.

U sezoni 1995/96. s madridskim je klubom osvojio i prvenstvo i Španjolski kup. Od 2008. do 2010. godine Antić je bio izbornik reprezentacije Srbije s kojom je sudjelovao i na Svjetskom prvenstvu u JAR.

Odnos sa Žutim

U karijeri je Antić imao poseban odnos s legendarnim hrvatskim veznjakom, a danas trenerom, Robertom Prosinečkim. Naime, Antić ga je vodio u dva kluba i svaki put mu je Vatreni bio ključni igrač. Trenirao ga je u Realu sezone 91./92. i kasnije u Oviedu 94./95.

Pokušao je Antić dovesti Prosinečkog i u Atletico, ali tada se javila Barcelona koja je poslala ponudu koja se ne odbija. Prosinečki se zaribao jer na Camp Nou baš i nije igrao, dok je Antić u Atletico doveo Milinka Pantića koji mu je donio dvostruku krunu 1996. godine.

“Vidiš što ti je nogomet i život. Da sam došao, možda Atletico ne bi osvojio duplu krunu. Za Radomira je ispalo bolje da je došao Milinko, a ja otišao u Barcelonu. Netko je to tako zapisao. Volio je takve igrače jakog prekida. Na tome je bazirao taktiku i detalje. Puno toga sam mu ja tako donio u Oviedu. Zato me volio”, kazao je Prosinečki za Mozzart Sport.

Spasio mu karijeru

Žuti priznaje da mu je Antić spasio karijeru u Oviedu jer se niti u Realu nije naigrao zbog serije ozljeda.

“Dočekao me u Realu, a kasnije smo bili u Oviedu. Nakon silnih ozljeda vjerovao je u mene jer mi je povjerio ključeve sredine terena. Neću kriti, bio je blagonaklon prema meni, znao me istrpjeti, mada je i njemu i meni ta sredina bila neobična. Ja sam praktički odrastao u Zvezdi, tamo sam se formirao ka osoba. Zatim sam igrao za Real. On je partizanovac, a u CV-ju ima isto da je bio u Realu. Znate li što to znači? Da smo svaku utakmicu igrali pod luđačkim pritiskom. Ili si pobijedio ili ne postojiš. Super nam je bila ta sezona u Oviedu. Odigrali bismo remi i onda bismo se grlili u autobusu. To je za obojicu bilo nešto novo”, rekao je Prosinečki.

Kaže zatim kako je Antić ostavio dubok trag u nogometu te da sumnja da će ga itko nadmašiti.

”Za sebe kažem da sam madridist. Dugo sam bio u Španjolskoj, u Madridu. Znam koliko ga tamo cijene. Još sinoć sam vidio sjajnu naslovnicu Marce i onaj naslov: ‘Volimo te.’ To je Radomir zaslužio. Ne poznajem nikoga osim njega tko je vodio Real, Barcu i Atletico. Ostavio je iza sebe toliko toga. Teško da će to netko s ovih prostora nadmašiti. Posebno zbog duple krune s Atleticom.”