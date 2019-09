PROSINEČKI OSTAJE IZBORNIK BIH: Dogodio se veliki preokret; Žuti na pressici emotivnim riječima rasplakao čitavu regiju

Robert Prosinečki ipak ostaje na izborničkoj klupi nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine

Legendarni bivši hrvatski nogometaš, sad trener Robert Prosinečki, ipak ostaje na izborničkoj klupi nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Hrvatski stručnjak je nakon šokantnog poraza od Armenije u kvalifikacijskoj utakmici u Jerevanu (4:2), onako još vruć i u elementu, dao ostavku, najavio dodatan razgovor po povratku u Sarajevo, zatim još jednom potvrdio da odlazi, a u utorak je stigao neočekivani obrat. Nogometni savez BiH je njegovu ostavku odbio i pružio mu punu podršku da ostane na klupi. Na kraju je ostanak potvrdio i sam “Žuti”.

“Nakon utakmice protiv Armenije, podnio sam ostavku iz moralnih razloga. Ipak, na današnjoj sjednici NSBiH mi je pružio podršku i odlučio sam voditi reprezentaciju BiH do kraja kvalifikacija. Zbog svih ljudi i podrške odlučio sam promijeniti mišljenje. Nije bilo lako, jer kad nešto odlučim, pokušavam se toga držati. Nekad se to mijenja, kao sada. Bilo bi najlakše pobjeći i reći da je gotovo. Odlučio sam ipak ostati do kraja i nadam se da se ovo može promijeniti”, rekao je izbornik reprezentacije BiH pred medijima pa dodao:

“Bosna i Hercegovina ima šansu otići EP. Vidjet ćemo tko će biti protivnik u ožujku”, govori Prosinečki čije riječi prenosi Dnevni Avaz.

Pojasnio je bivši hrvatski reprezentativac i zašto je uopće dao ostavku.

“Bilo je nemoguće da jedna ovakva reprezentacija ne ode na Euro. Nadam se da će igrači opet dati sve od sebe i da još uvijek možemo otići na EP. Ljudi u Savezu su dali jednu veliku podršku svemu tome. Radit ću opet sve najbolje i najpoštenije što mogu. Nastojat ćemo izabrati najbolje i probati napraviti rezultat i vratiti atmosferu koju smo izgubili. Bit će stvari koje ćemo morati promijeniti”, zaključio je Robert Prosinečki.