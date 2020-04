Odlazak iz Madrida uistinu je označio buran period za Prosinečkog koji je do kraja karijere promijenio dosta klubova

Crvena zvezda predvođena hrvatskim majstorom Robertom Prosinečkim šokirala je nogometni svijet kad je 1991. godine osvojila Ligu prvaka, a Prosinečkog je taj trofej gurnuo u nogometnu elitu. Real Madrid je pokucao na vrata, cijena nije bila bitna, samo da Robi zaigra na Santiago Bernabeuu.

No nije ispalo za njega baš najbolje. U Realu je imao velikih problema s ozljedama u svojoj prvoj sezoni, ali nije mu bilo svejedno ni zbog ratnih zbivanja u Hrvatskoj. Svoju je priču ispričao u emisiji Podcast Inkubator.

‘Jako puno nesreće’

“Bilo je tu puno teških okolnosti. Počeo je tad i rat i sigurno je da se u takvim trenucima ne možeš koncentrirati samo na nogomet. Razmišljaš o puno stvari. Imao sam tamo i jako puno ozljeda i jako puno nesreća. Ali takav je život. Godinu i pol dana nisam igrao i nikad se nisam mogao vratiti u onu pravu formu koju sam bio i nisam više mogao iskazati onu igračku kvalitetu. Bilo je puno turbulencija u mojoj karijeri”, kazao je Prosinečki.

Teže je bilo igrati za Real

Odlazak iz Madrida uistinu je označio buran period za Prosinečkog koji je do kraja karijere promijenio dosta klubova.

“Onda sam bio godinu dana na posudbi u Oviedu gdje sam imao jednu odličnu sezonu pa sam otišao u Barcelonu i tako su se dešavale stvari. Godinu dana sam bio u Sevilli s kojom sam ispao, a onda sam se vratio u Dinamo”, rekao je legendarni Žuti.

Naglasio je kako je u njegovo vrijeme bilo puno teže igrati za Real Madrid nego danas.

“Tad su u Real Madridu igrala samo tri stranca. Danas ih igra 11, 12, 15, 18… To je bila velika stvar. Mi smo živjeli u jednom potpuno drugačijem periodu, tad je bilo puno teže igrati u Real Madridu. Ne podcjenjujem nikoga, ali tako je to bilo. Došao je novi trener Valdano, doveo je Laudrupa, Redonda, Zamorana, tako da je bio jedan stranac viška i ja sam otišao na posudbu u Oviedo. A to je bila možda najbolja sezona u Real Madridu. Prvu čak nisam puno igrao, druga je bila vraćanje nakon svega, a treća je bila moja najbolja sezona u Real Madridu”, zaključio je Prosinečki.