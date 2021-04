Veliki Žuti odgovorio je na neka zanimljiva pitanja

Dolaskom Dragana Stojkovića Piksija na klupu reprezentacija Srbije narasla su očekivanja tamošnje javnosti. I za sada je Piksi pokazuje da je pravi čovjek za posao. Pogotovo nakon što je uspio izboriti remi protiv Ronaldovog Portugala nakon što su gubili s 2:0. Zbog euforije koja je nastala srpski Kurir kontaktirao je bivšeg Piksijevog suigrača iz Crvene zvezde i legendarnog Vatrenog Roberta Prosinečkog. Veliki Žuti potvrdio je da je Piksi pravi izbor za mjesto izbornika Srbije prije nego što je odgovorio na pitanje što Srbiji nedostaje da bude na razini najboljih svjetskih reprezentacije.

“Kult! Kult reprezentacije treba Srbiji! A, to će donijeti Piksi. Srbi imaju kvalitetne igrače, u jakim ligama, ali nemaju kult. Vidi, Hrvati to imaju, uz kvalitetu koju posjeduju, to je dovoljno za veliki rezultat. Pokazali su to u prethodnim godinama u kontinuitetu. Hrvati kad dolaze igrati za reprezentaciju, to je veće nego bilo što drugo. Za odlazak na velika natjecanja, za prolaz, skupe se i daju sve što mogu. A, Srbiji sve to nedostaje. Godinama se gleda hoće li netko igrati, ili neće, da li je netko nezadovoljan, poklanja se pažnja nekim nevažnim stvarima. Mislim da Piksi ima autoritet za riješiti te probleme i sve dovede u red. Uvjeren sam da će uspjeti. Ne može preko noći, što je normalno, ali njegov rukopis se već vidi, Srbi igraju dobro i djeluju zadovoljno na terenu”, rekao je Prosinečki za Kurir.

Upitan je i što se događa s Hrvatskog jer nije briljirala u nedavnim kvalifikacijskim utakmicama za odlazak na SP.

“Smjena generacija! Traže se novi igrači i nova lica, i to je normalno. Prevelika su očekivanja ovdje. Opet i to je normalno, jer je Hrvatska bila druga i treća na svijetu, stalno na velikim natjecanjima… Za jednu zemlju kao što je Hrvatska od 3,5 milijuna stanovnika, to je velika stvar. Doći će i ti novi igrači, grupa nije teška, vjerujem da će oni otići na mundijal. Bila je kriza protiv Slovenije, nije bilo dobro ni protiv Cipra, ni Malte, ali se pobijedilo, a to je najvažnije. Drugi rezultati u grupi su se poklopili i Hrvatska je prva”, poručio je.