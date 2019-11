PROSINEČKI NA KRAJU IPAK IDE IZ REPREZENTACIJE? Taman je izborio playoff za Euro s BiH, a sada zbunjuje izjavama

Popularni “Žuti” bio je na rubu otkaza prije dva mjeseca

Reprezentacija Bosne i Hercegovine nije baš u najpovoljnijoj situaciju. Iako su doživjeli krah u kvalifikacijama za Euro 2020. godine ipak će na kraju moći tražiti ulaznicu, ali okolnim putem, kroz doigravanje Lige nacija gdje će se sastati s sa Sjevernom Irskom, a zatim s boljim iz ogleda Slovačke i Irske.

Hoće li ih na tom putu voditi hrvatski strateg, Robert Prosinečki, e to je već teško reći. Popularni “Žuti” bio je na rubu otkaza prije dva mjeseca, ali se nekako uspio dogovoriti sa Savezom i ostao je, no pitanje je do kada. Govori se po BiH medijima kako bi to moglo biti to od Prosinečkog i kako će ovih dana otići.

U petak su izbornik Prosinečki i predsjednik Nogometnog saveza BiH, Elvedin Begić, trebali razgovarati o tome hoće li ostati, ali taj je sastanak prolongiran na sljedeći tjedan, tako da se još ne zna što će biti sa Prosinečkim.

“Nismo razgovarali jučer, razgovarat ćemo u utorak i tada će sve biti jasno”, rekao je Prosinečki za Sportsport.ba. Nameće se još samo pitanje tko u toj cijeloj priči inicira odlazak, je li Prosinečkom dosta ili se pak Savez dvoumi oko njegova ostanka. No, kako kaže Prosinečki, vidjet ćemo za nekoliko dana.