PROSINEČKI IZNIO JEDINI CILJ NA KLUPI BIH TE PROKOMENTIRAO DEBAKL VATRENIH: ‘Svašta će se u medijima govoriti, ali…’

Bosna i Hercegovina je pod Prosinečkim upisala dvije uzastopne pobjede u Ligi nacija

Hrvatska nogometna reprezentacija katastrofalno je otvorila svoje natjecanje u Uefinoj Ligi nacija, nakon teškog poraza od 6-0 od strane moćne Španjolske. Dalićevi izabranici izgledali su kao sjena momčadi koja je došla do finala Svjetskog prvenstva.

S druge strane, izabranici Roberta Prosinečkog, novog izbornika Bosne i Hercegovine, imaju stopostotni učinak – pobijedili su Sjevernu Irsku (2-1) i Austriju (1-0). Legendarni hrvatski nogometaš za Sportske novosti je komentirao svoje ciljeve na klupi Zmajeva, ali i lošu noć Hrvatske u Elcheu.

Ambicija – odlazak na Euro

“Ambicija je vrlo jasna. Odlazak na Europsko prvenstvo! Sve osim odlaska na Euro bio bi neuspjeh. Mi ćemo u Ligi nacija pokušati napraviti sve najbolje što se može, tu smo, kao što vidimo, na dobrom putu. A kad se izvuku one, da ih tako nazovem, prave skupine u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, vidjet ćemo koga ćemo dobiti. Naravno, uvijek treba malo sreće u ždrijebu. Jasno je kako je primarno da odemo na Euro, ne kroz Ligu nacija, nego kroz kvalifikacije. Naravno, mi sad u Ligi nacija odlično stojimo, imamo maksimalan broj bodova, sljedećeg mjeseca čekamo Irce u Sarajevu. Kažem, pokušat ćemo u ovom natjecanju napraviti najviše moguće. Idemo dalje, dosta igrača se oprostilo, dosta mladih igrača dolazi, generalno, stvarno sam jako zadovoljan”, rekao je izbornik BiH.

“Hrvatska ima kvalitetu, to nije sporno, a to na kraj uvijek dođe do izražaja, sve dođe na svoje. Jest, može se očekivati da će se sljedećih dana u medijima i javnosti govoriti da su se Vatreni nakon Rusije opustili, da su tanki… Ali to nema veze s realnošću. Hrvatska je i dalje super kvalitetna reprezentacija, kojoj se eto, dogodio jedan teži poraz.

‘Vidjet ćete protiv Engleske sasvim drugu Hrvatsku’

Vidjet ćete već protiv Engleske jednu sasvim drugu hrvatsku reprezentaciju. Sasvim drukčiju od ove koja je igrala u Elcheu. Naravno, neki igrači su se oprostili, nekih nije bilo. Ali uvijek dolazi do smjene generacija, ne treba sad o tome lamentirati. Uskoro će biti još oproštaja, padova i uspona. Konačno, stalno stižu nove generacije, neki odlaze, neki dolaze… Kad je Hrvatska u pitanju, to neće imati nikakve veze. Hrvatska će, vjerujem, otići na Euro 2020. godine, ostat će u vrhu. A na tom Euru od Vatrenih će se opet moći očekivati mnogo toga velikog i dobrog, očekivanja će s pravom biti velika”, zaključio je Prosinečki.