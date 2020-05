Prema snazi protivnika za Prosinečkog je najbolja utakmica koju je odigrao bila ona protiv Bayerna

Legenda hrvatskog nogometa Robert Prosinečki trenutno je na radu u Turskoj, no u koronapauzi pronašao je vremena da bi dao intervju za službene stranice Crvene zvezde, kluba s kojim je ostvario najveći uspjeh u karijeri.

Žuti se u intervjuu osvrnuo na slavnu generaciju Zvezde te njihove uspjehe.

“Kad se spomene Bari, meni ne dolazi ništa drugo osim Lige prvaka. To je najveći uspjeh Crvene zvezde, velika, povijesna utakmica, osvojili smo titulu koju na Balkanu ima još samo Steaua. Uspjeh koji se vjerojatno neće ponoviti, jer se sada nevjerojatno mnogo ulaže i teško da će itko imati ovakvu priliku kao mi”, rekao je Prosinečki pa objasnio neke od tajni svog ubojitog driblinga.

“Nakon utakmice u Dresdenu osjetio sam moć ekipe i hrabro izjavio da ćemo biti prvaci Europe i to bez poraza. Prije svakog treninga smo dolazili najmanje sat vremena ranije u svlačionicu. To je bio jedan od rituala. Što se driblinga tiče, s njim i s “rolanjem” na neki moj način sam se valjda i rodio. Često sam uvježbavao neke finese, a interesantno je da nikada nisam igrao u gumenim kopačkama, uvijek sam obuvao one sa šest krampona”, rekao je Robi.

ZBOG HRVATSKE MU PRIJETILI SMRĆU: Kako su Vatreni uspjeli zagorčati život poznatom nogometašu Chelseaja

‘Samo da ga dam’

Prema snazi protivnika za Prosinečkog je najbolja utakmica koju je odigrao bila ona protiv Bayerna.

“Najbolja utakmica, s obzirom i na snagu protivnika, bio je onaj u Münchenu kada smo Bavarcima očitali lekciju iz modernog nogometa. Sjajno smo odigrali i protiv Glasgow Rangersa. Golovi na putu ka osvajanju Europe su mi ostali u najljepšem sjećanju. Dva Grasshoppersu u Zürichu, Glasgow Rangersu, Dinamu iz Dresdena u Beogradu”, rekao je legendarni Žuti.

Nije bilo lako pucati penale u finalnoj utakmici, a Robi je ispričao kako se osjećao.

“Kada je došlo do penala, svi smo problijedili. Do tada nikada nisam promašio s bijele tačke. U prvenstvu sam bio određen da pucam jedanaesterce, pa je bilo normalno da pucam prvi penal u prvoj seriji. S centra sam, bijel kao kreč, krenuo ka šesnaestercu i neprestano u sebi ponavljao – ‘Samo da ga dam, samo da ga dam’. Osjećao sam veliku odgovornost, a onda mi je pao kamen sa srca. Jer, ostaje u povijesti zapisano da sam postigao gol, kao i da je iskusni Amoros jedini promašio s bijele točke i to pravi put u karijeri. To su ipak detalji koji će mi ostati vječno urezani u glavi”, zaključio je razgovor legendarni hrvatski nogometaš.