PROPAO POKUŠAJ SABOTIRANJA NAJBOLJEG POSLOVNOG POTEZA U POVIJESTI HNS-A: ‘Niti ‘ratno stanje’ Hajduka i Saveza nije ga pokolebalo’

Nestala i zadnje prepreka da u Šibeniku dođe do male svečanosti

Netko je pokušao “minirati” potpisan “fantastičan ugovor o medijskim i televizijskim pravima koji je gotovo u rangu srebra iz Rusije te napravljen najbolji poslovni posao u povijesti Saveza”, između švedske tvrtke Endorphin Magine LTD i HNS-a.

‘Sletjela’ anonimna prijava

Sportske novosti u ponedjeljak na svom web izdanju donose da, nakon što je Izvršni odbor HNS-a odabrao partnera, “sletjela” anonimna prijava, da je to napravljeno netransparentno i mimo natječaja sa zahtjevom da se poništi. Dok su u Kući nogometa radna tijela “peglala” detalje, čekali odluku, na kraju je prijava odbačena. Tako je nestala i zadnje prepreka da u Šibeniku dođe do male svečanosti.

“Jedan od traženih uvjeta bilo je i pribavljanja bankovne garancije ili akreditiva međunarodno ugledne financijske banke za svaku godinu trajanja ugovora. Iz HNS-a nismo dobili na uvid dokumente, ali uvjeravaju nas da su svi, pa i spomenuti – na broju!

Također, da su ljudi iz Endorphin Magine ozbiljni i profesionalni, a skepse i kritike Hajduka o Šveđanima kao nepouzdanom partneru “pucanj u prazno radi lokalnih potreba sukobljavanja s HNS-om što god učinio, čak i kad napravi nešto tako briljantno“, stoji u pisanju SN-a.

HNL konačno dobio priznanje na međunarodnom poslovnom tržištu

HNL je, tako, konačno dobio priznanje na međunarodnom poslovnom tržištu, i to u doba najveće svjetske krize, što prvenstveno daje mogućnost za veću sigurnost klubovima iz donjeg dijela tablice. Ako se tako dogovore kod raspodjele, jer razgovori o tome tek slijede… Postoji inicijativa da nitko nema manje od pet milijuna kuna po sezoni, ali pitanje je hoće li najveći klubovi to prihvatiti. Ili će tjerati lovu na svoj račun, koliko god mogu, ističu Sportske novosti…

“Šveđani su ponudili, sve zajedno, oko 115 milijuna eura, a kroz klizne bonuse, koji se odnose na zaradu na ime broja pretplatnika, to može otići i do 120 milijuna u deset godina. Pritom Endorphin Magine LTD snosi kompletan trošak produkcije i televizijske distribucije. Prijenos s minimalno sedam kamera, kao i tehničku podršku VAR sobi, čime se njihov sezonski ulog penje na barem 15 milijuna eura.

Za glavnog sponzora Prve lige zahtjev Saveza je 500.000 eura godišnje, za reklamu na dresovima sudaca i u VAR sobi još 400.000 eura. I to također ide prvoligašima. Endorphin Magine je i za to dao ponudu, ali otvoreno je da netko “uskoči” s boljom… Nitko nikad do dolaska Šveđana Gunnara Winbergha i njegove tvrtke nije toliko cijenio HNL. Niti mu davao takav novac. Niti “ratno stanje” Hajduka i kuće nogometa nije ga pokolebalo”, zaključuju Sportske.