Procurio sastav Dinama za Rijeku: Kovačević prelomio i donio veliku odluku

Foto: Petter Arvidson/bildbyran Photo Agency/profimedia

Mario Kovačević je donio odluku i ima prvih 11 za derbi s Rijekom

Silvijo Maksan
31.10.2025.
8:01
Petter Arvidson/bildbyran Photo Agency/profimedia
Nakon bolnog poraza od Vukovara 1-0 u ponedjeljak, trener Dinama Mario Kovačević održao je krizni sastanak sa sportskim direktorom Zvonimirom Bobanom. Od njega se sada očekuje da probudi momčad, pobijedi Rijeku i konačno podigne razinu igre. No, zadatak mu neće biti lak. Na Rijeku Mario Kovačević ide bez sjajnog desnog beka Morisa Valinčića i Luke Stojkovića, pa je Dinamo ostao bez jedinog pravog desnog beka. Obojica su ozlijeđena. 

Tekstualni prijenos derbija Dinama i Rijeke u subotu od 16.00 pratite na portalu Net.hr. 

Iako su se spominjale opcije da tu poziciju pokriju odlični Bruno Goda ili stoper Sergi Dominguez, Kovačević se odlučio za drugo rješenje. Desni bok povjerit će Mateu Lisici, krilnom igraču koji je taj zadatak već obavljao u drugom poluvremenu utakmice protiv Vukovara, pišu Sportske novosti. 

U vezni red vraćaju se senator momčadi, najvažniji igrač Josip Mišić i Dejan Ljubičić, dok će treće mjesto zauzeti Ismael Bennacer, ako se do subote oporavi od lakše ozljede. U suprotnom, priliku će dobiti Miha Zajc.

Prema svemu sudeći, Dinamo će protiv Rijeke istrčati u sljedećem sastavu:

Nevistić – Lisica, Dominguez, McKenna, Goda – Mišić, Bennacer (Zajc), Ljubičić – Varela, Beljo, Bakrar.

