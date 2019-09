PROCURILI SKRIVENI PODACI: Liverpool zbog afere sa špijunažom potajno platio Manchester Cityju visoku odštetu

Za nagodbu nije znao nitko osim ova dva kluba te nitko s Anfielda nije priznao krivnju

Aktualni osvajač Lige prvaka, Liverpool, prihvatio je nagodbu s Manchester Cityjem u visini od milijun funti zbog toga što je špijunirao rad njihove skautske službe prije šest godina, prenosi to Times.

Do dogovora je, kako tvrde, došlo još u rujnu 2013. godine, a za nagodbu nije znao nitko osim ova dva kluba te nitko s Anfielda nije priznao krivnju.

Kako se navodi, Liverpool je 2012. godine doveo trojicu nekadašnjih skauta Manchester Cityja, a njih su dvojica nastavili koristiti bazu podataka Scout7, koju su koristili u bivšem klubu i to u više od stotinu slučajeva. City je zatim unajmio stručnjake da otkriju tko ih to pokrada, a ubrzo su to i saznali.

Liverpool je zatim u tajnosti platio milijun funti Manchester Cityju kako bi se sve zataškalo i ostalo između klubova.

“Nogometni klub Liverpul neće komentirati bilo kakve navode u vezi s pravnim sporazumima koje je možda sklopio sa bilo kojim drugim klubom, organizacijom ili pojedincem”, komentirali su tako s Anfielda ove navode Timesa.