Predsjednik Rijeke Damir Mišković objasnio je da projekt nacionalnog stadiona dogovara u suradnji s hrvatskom dijasporom te da on ne bi bio ni od jednog kluba, već bi na njemu klubovi morali plaćati najam

Pitanje nacionalnog stadiona u Hrvatskoj je sve važnije otkad je zagrebački Maksimir oštećen u potresu. Viceprvaci svijeta, osim Poljuda, nemaju stadion koji bi mogao dostojno ugostiti najjače reprezentacije svijeta.

“O tome da hrvatsku dijasporu uključimo u izgradnju stadiona, razgovaramo već duže vrijeme. Ideja je osvanula u Hrvatskom nogometnom savezu, jedan manji krug ljudi u Izvršnom odboru razgovarao je o tome. Čak je zgotovljen i video tog stadiona koji je spreman za prezentaciju našim iseljenicima. Taj spot je napravljen još u veljači”, rekao je Mišković u intervjuu za Sportske novosti.

Kako je naveo Mišković, dijaspora bi trebala sudjelovati tako što će kupiti stolice na stadionu.

Mora biti u Zagrebu

Također, rekao je da misli da bi stadion trebao biti u Zagrebu.

“Po meni, stadion treba biti u Zagrebu! Gdje će on biti lociran u Zagrebu, u Maksimiru ili negdje drugdje, o tome ne odlučujem ja niti HNS. Meni je normalno da jedan takav stadion bude u Zagrebu, iako sam iz Rijeke. Recimo, imam sve papire za Kantridu, mogao bih forsirati da se tamo napravi, ali to ne želim. Taj stadion koristila bi reprezentacija i bilo tko drugi tko ga – plati! Može to biti Dinamo, Lokomotiva, Rijeka, ili svi oni koji bi, recimo, na njemu željeli održavati koncerte. Ali krucijalna ideja jest da Hrvatska dobije stadion! Također, taj stadion bi primao između 30 i 35 tisuća gledatelja, maksimum”, objasnio je Mišković.

Mišković je objasnio kako izgradnja nacionalnog stadiona ima i svojih prepreka. Delegacija HNS-a sastat će se s predstavnicima dijaspore kad završi koronakriza, a potvrdio je i da imaju potporu hrvatske Vlade.