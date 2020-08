Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić na pragu je potpisa za novi klub. Kako izvještava Marca, Raketa je stigao na liječnički pregled u Sevillu i vrlo ga malo dijeli od potpisa za njegov bivši klub.

Rakitić je u Barcu stigao upravo iz Seville 2014. godine i nikad nije skrivao da bi ponovno htio zaigrati za taj klub, za koji ga vežu lijepe uspomene. Tamo je kao kapetan osvojio trofej Europske lige, što ga je i poguralo ka jednom od najjačih klubova na svijetu.

Iako u trenutku pisanja ovog teksta nije još uvijek službeno postao igrač Seville, procurili su detalji njegovog ugovora s Andalužanima. Kako je izvijestio talijanski reporter Fabrizio Romano, Rakitić potpisuje ugovor sa Sevillom na tri godine, a naglašava i da je Barcelonu Vatreni tražio da mu ugovori transfer baš u Sevillu, zbog čega će ga sigurno navijači objeručke prihvatiti tamo.

Rakitic himself asked to Barça to leave the club. He only wanted to come back to Sevilla. Love story. Back @ home. 🤝🔴 #transfers https://t.co/tEIao7oaDF

Ivan Rakitic is back to Sevilla! Done deal and total agreement reached with Barcelona. He’s gonna sign for next three years. the Croatian midfielder is also having medical tests right now (as reported by @marca). Here-we-go 🤝 #FCB #Sevilla #Barcelona #Rakitic

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2020