Kraljevski stadion za Kraljevski klub. Tako bi se mogla nazvati rekonstrukcija slavnog Santiago Bernabeua. Kako piše ugledni španjolski sportski list Marca, u rekonstrukciju doma Real Madrida bit će uloženo gotovo 500 milijuna eura, a rekonstrukcija bi mogla trajati i do pet godina.

Također, Bernabeu će dobiti pomični travnjak, tako da će se tamo moći održavati i broj ni drugi događaji osim nogometnih utakmica bez da se oštećuje travnjak. U sklopu stadiona će biti izgrađen i kompleks u kojem će moći boraviti navijači te hotel.

Jedan od najmoćnijih dodataka cijelom stadionu bit će ogroman ekran koji će se moći rotirati za 360 stupnjeva.

“Ovim sporazumom započet ćemo proces modernizacije i transformacije koji će stadion pretvoriti u avangardnu arhitektonsku ikonu”, rekao je predsjednik Reala za Marcu.

The reconstruction of Santiago Bernabeu Stadium has started! pic.twitter.com/eNBMh1Nd3g

— The Football Arena (@FootballlArena) May 14, 2020