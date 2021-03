Prije nekoliko dana odjeknula je vijest o mogućem povratku Cristiana Ronalda u Real Madrid.

“Cristiano sada razmišlja o rješenjima i šalje signale prema klubu koji mu je dao sve, ali potencijalni povratak u Real više je san ili želja od realnosti, no u nogometu je sve moguće”, pisala je o tome Marca.

Uoči uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka protiv Atalante, novinarima se obratio trener Reala Zinedine Zidane. Jedno od postavljenih pitanja bilo mu je upravo oko toga ima li isitne u tome što se piše.

“Da, moglo bi biti. Poznajemo Cristiana, znamo kakva je osoba i što je sve ovdje napravio. Međutim, on je sada Juventusov igrač i to moramo poštivati. Vidjet ćemo što donosi budućnost. Imao sam sreće trenirati ga, impresivan je”, poručio je Zidane.

Sada je pak procurio zanimljiv podatak koji najbolje govori o tome koliko je Ronaldo bio bitan Realu.

📊| Real Madrid have wasted €304M in six players to replace Cristiano Ronaldo. They have scored only 35 goals, while Cristiano has scored 95 with Juve.@diarioas pic.twitter.com/Cf01DJoCSn

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) March 16, 2021