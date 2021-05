Procurila sramotna snimka Luis Suareza i ispitivača na ispitu službenog talijanskog jezika – sve se pretvorilo u skandal

Talijanski mediji objavili su snimku skrivene kamere iz prostorije u kojoj je fantastični urugvajski napadač Luis Suarez polagao ispit iz talijanskog na sveučilištu u Perugii i podigla puno prašine. Video je odjeknuo europskim i svjetskim medijima, prenosi ga i madridska Marca. OVDJE pogledajte snimku.

SUAREZ ZABIO ZA PREOKRET I VELIKU POBJEDU ATLETICA: Simeone i društvo pobjegli Barci i Realu

Brojne kontroverze

È scoperto che l'esame di italiano di @LuisSuarez9 fu una farsa pic.twitter.com/HIh4qIif71 — Marchess88 (@marchess88) May 1, 2021

Luis Suarez bio je nadomak Juventusa, a prošlog ljeta svjedočili smo brojnim kontroverzama oko ovog slučaja. Sada je objavljena i snimka na kojoj se vidi kako Suarez okida selfieje i zbija šale s ljudima koji bi ga trebali ocijeniti za tako važnu stvar, za talijansku putovnicu. Naravno, Suarez je položio ispit iz talijanskog usprkos tome što ne zna ni osnove tog jezika, što ne zna skoro pa ništa…

Si è scoperto che l'esame di italiano di #LuisSuarez fu una farsa pic.twitter.com/Y2Xvg0Bi1Z — Marchess86 (@Marchess86) May 1, 2021

‘Luis Suárez i talijanski ispit srama’

El Espanol prenosi pisanja Talijana:

“Luis Suárez i talijanski ispit srama. Od smijeha s ispitivačima do fotografiranja kao da je na fešti. Na vidjelo su izašle snimke sigurnosne kamere koja je snimila test koji je podnijet onome tko je u to vrijeme bio napadač Barçe, znači samom Suarezu. Talijanski ispit Luisa Suáreza i dalje je jedna od najvećih sapunica u svijetu nogometa, ali više nije nepoznanica i stvar obavijena velom tajne. Sadašnji napadač Atlético Madrida trebao se pridružiti Juventusu. Međutim, trebala mu je talijanska putovnica kako bi izbjegao zauzeti položaj izvan EU, što mu je bila glavna prepreka da završi u Torinu. Na taj su se način i Barça i igrač i Juventus prihvatili posla kako bi to riješili što je brže moguće i nečujno, s namjerom da ne stvaraju previše buke, već da dođu do kraja stvari koja bi potvrdila novo državljanstvo napadača. Dogovoren je sastanak da polaže ispit u Perugiji i da može dobiti talijansku putovnicu, ispit koji je navodno položio s visokom ocjenom u rekordnom roku, nešto što je bilo vrlo sumnjivo i što je potaklo talijanske vlasti da i istraže što dogodilo”.

Razina B1

Morao je Suarez proći ispit razine B1. Novinari i navijači koji su ga čekali ispred fakulteta odmah su primijetili da je Suarez i usmeni i pismeni dio prošao za samo sat vremena, što je jako brzo. Toliko je, naime, prošlo od njegovog ulaska u zgradu do onda kada je nasmijan napustio zdanje fakulteta s diplomom za položeni talijanski u tuljcu u rukama.

Zapravo, kad su počeli kopati, počele su izlaziti zaista nevjerojatne stvari. Od niske razine testa na kojem je bio podvrgnut mogućnosti da ispitivači odgovore sami daju Luisu Suárezu, tako da ga je morao ispuniti samo kao jednostavan upitnik iz časopisa, gotovo bez razmišljanja.

Ispit bio namješten i čista formalnost

Ukratko, pokazalo se da je ispit bio lažan i svaki dan detalj je priču učinio većom, što je na kraju dovelo do toga da ispit nije potvrđen i da Luisu Suárezu nije dozvoljeno da igra u Italiji. Na taj je način tadašnji napadač FC Barcelone morao odmah odstupiti i potražiti novi izlaz, također bez puno buke kako nitko ne bi pitao što se dogodilo Juventusu.

Dok su u Italiji nastavili istraživati ​​što se dogodilo u Perugi, Luis Suárez potpisao je za Atlético de Madrid. Međutim, njegov dolazak u glavni grad Španjolske, a ne u Torino, nije značio kraj priče ni istrage koja je protekla proteklih mjeseci.

Vrlo neugodne snimke

Sada su izašle na vidjelo slike tog ispita, što je, kako je rečeno, bila prava farsa. Tijekom testa može se vidjeti kako Luis Suárez ima prijateljski odnos s ispitivačima, provodeći veći dio vremena u kojem je Urugvajac pregledan kroz smijeh. Ono što je trebao biti trenutak koncentracije i smirenosti za polaganje ispita, bilo je veselje za učitelje koji su se čisto smijali s jednim od najboljih napadača na svijetu koji je također želio igrati za Juventus.

“Tijekom polaganja ispita iz poznavanja talijanskog jezika, kojem je pristupio urugvajski državljanin Luis Alberto Suarez Diaz i koji je potrebno proći kako bi se ostvarilo pravo na dobivanje talijanskog državljanstva, utvrđene su brojne nepravilnosti. Istragom je utvrđeno da su teme i pitanja na ispitu unaprijed dogovoreni s kandidatom, kojem je upisana prolazna ocjena prije nego što je pristupio samom ispitu. Usprkos tome što su profesori na fakultetu tijekom njegovog učenja na daljinu primijetili da ne poznaje ni osnove talijanskog jezika”, prenijele su tada La Repubblica i Gazzetta dello Sport policijsko priopćenje.

‘Pripremili smo ga dobro, zapamtit će pitanja koja će biti na ispitu’

Navedeni talijanski dnevni listovi objavili su i transkripte prisluškivanja Suarezovih ispitivača, napravljene tijekom istrage.

“Zarađuje 10 milijuna eura godišnje, mora proći taj ispit… Ali što ćemo kad ne može konjugirati glagole i deklinirati imenice i govori samo u infinitivu? Ako ga novinari budu ispitivali, bit će potpuno izgubljen i ništa neće znati reći?… ‘Reci mi koliko bodova da mu upišem i toliko će dobiti… Ako ne prođe, gotovi smo i mi i on. Podmetnut će nam bombu‘… Pripremili smo ga dobro, zapamtit će pitanja koja će biti na ispitu…”, govorili su o Suarezu, a sada je i jasno da je sve bila samo farsa…

Španjolci, pak, pišu kao da samo varanje i nepravilnosti k tome svemu nisu bili dovoljni, pa su nakon testa učitelji pokupili ispit Luisa Suáreza, odnijeli ga i vratili se s još osoblja iz centra koji su bili ludi za susretom s napadačem, onako potpuno nonšalantno. Toliko da se Urugvajac morao fotografirati s njima, opet u opuštenoj i gotovo svečanoj atmosferi. “Za jedan ispit stvarno ništa neuobilajeno”, sarkastični su Španjolci. Kao da to nije dovoljno, ovaj test koji se dogodio usred ljeta, pandemije Covid-19 koja je pogodila Italiju, održan s vrlo malo sigurnosnih mjera s ljudima koji nisu držali distancu u maloj sobi i s nekoliko ljudi s maska nije ispravno postavljena. Prava sramota.