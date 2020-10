PROCURILA NOVA I JOŠ GORA SNIMKA SKANDALOZNOG RAZGOVORA: Modrićevi suigrači još više ponizili mladu zvijezdu

Cijela se nogometna Europa zgraža već danima nakon što je u javnost dospjela skandalozna snimka na kojoj se čuje kako nogometaši Real Madrida, Karim Benzema i Ferland Mendy dogovaraju sabotažu suigrača Viniciusa Juniora.

Dogodilo se to na poluvremenu utakmice Lige prvaka protiv Borussije Monchengladbach i to pri vodstvu domaćina 1:0. Kamere u tunelu zabilježile su Francuze kako na glas kritiziraju i dogovaraju podlu taktiku opstruiranja svog suigrača, mladog i talentiranog Viniciusa.

“Meni dodaj loptu, ne njemu (Viniciusu). Brate, pa on igra protiv nas, kunem ti se”, govorio je Benzema sunarodnjaku Mendyju dok je Vinicius bio tek na koji metar udaljenosti od njih.

New footage of Karim Benzema and Ferland Mendy talking face-to-face with Vinicius Jr emerges 👀 https://t.co/SfPwEvU1jG pic.twitter.com/y1FHakfuzG

