Argentinski mediji, točnije The América kanal a onda svi ostali prenijeli, objavili su razgovor Maradoninog liječnika Leopolda Luquea i hitne pomoći u srijedu prije tri dana, kad je veliki argentinski nogometaš preminuo od akutnog adema pluća u 61. godini u svom domu, nedaleko od Buenos Airesa. Maradonin odvjetnik Matías Borla prije dva je dana najavio tužbu protiv hitne pomoći zbog prespore reakcije i neadekvatne skrbi, jer hitna je došla pola sata nakon poziva…

Španjolska Marca također prenosi poziv u kojem stoji:

“Pozdrav, možete li poslati hitnu pomoć u San Andres molim vas?

“Koje mjesto molim vas?”

“Tigre ljubazno molim?”

“Ulica?”

“To je u San Andresu, ulica je Italia, kuća sa strane.”

“Što se dogodilo recite mi?

“Imamo osobu s kardiorespiratornim problemima, tu su već liječnici koji mu pomažu. Požurite se se molim vas”

“Muškarac ili žena?”

“Muškarac.”

“Znate li koliko ima godina?

