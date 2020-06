PROČITAO JE JOVIČEVIĆA I OČEKIVAO UPRAVO TAJ STRATEŠKI POTEZ, NO NJEGOVI IGRAČI NISU DOBRO ODGOVORILI: ‘Radio nam je velike probleme s utrčavanjima’

Razgovarali smo s trenerom Varaždina Samirom Toplakom nakon poraza od Dinama

Dobar početak, loš nastavak prvo dijela i vrlo dobro drugo poluvrijeme. Tako bi smo u jednoj rečenici opisali sinoćnju predstavu Varaždina protiv aktualnog prvaka Hrvatske Dinama na stadionu Anđelka Herjavca i poraz 3:1.

Toplak očekivao da će Jovičević zaigrati s Arijanom Ademijem u liniji iza Petkovića

Iako je trener Varaždina Samir Toplak očekivao da će Igor Jovičević zaigrati s ofenzivnijim Arijanom Ademijem u liniji zajedno s Oršićem, Kadziorom i Gojakom, isto kao što je to bio slučaj u pripremnoj utakmici protiv Intera, njegovi igrači nisu adekvatno reagirali i kapetan Dinama je pružio odličnu predstavu.

Prvo je poput rasnog napadača okrenuo svog čuvara nakon asistencije Kadziora i zabio za 1:0, a nekoliko trenutaka poslije sjajno se ubacio u prostor nakon dodavanja Brune Petkovića i iznudio kazneni udarac, koji je uspješno realizirao spomenuti napadač Hrvatske u 18 minuti za 2:0.

“Dogodilo se ono što se inače događa kroz čitavu sezonu. Uvijek neko kiksa, i to se događa iz našeg posjeda. Znači, prvi gol Ademija dobili smo gol iz našeg posjeda lopte koju smo im poklonili sami, a drugi pogodak pao je iz našeg auta na njihovoj polovici. Znači, to su neshvatljive greške, black-out, a kad u 18. minuti već gubiš 2:0 protiv Dinama koji je bio stvarno napaljen, koji je bio rastrčan, onda si u problemu, onda niti malo nije lako okrenuti utakmicu. Dobro da nismo više gubili, Gojak je krajem prvog dijela promašio čisti zicer”, govori nam Samir Toplak u nedjelju ujutro i nastavlja:

Bolje drugo poluvrijeme

“Međutim, drugo poluvrijeme je bilo bolje, bili smo više agresivniji, opasniji, mislim da smo im dobro parirali. Znao sam kako će Jovičević odigrati s Ademijem, to smo očekivali. Pripremili smo se za to, ali on nam je velike probleme radio s tim utrčavanjima, moji igrači nisu to dobro pratili, preuzimali, nisu ga ispratili u raznim situacijama kako su trebali, i u prvom dijelu smo tu visili. U drugom, kad smo mi isto promijenili igru, onda smo stavili u sredini dva zadnja vezna, e onda je to bilo malo drugačije, lakše za braniti. Ne mislim slaviti poraze, to je glupo, ne mislim se niti ohrabrivati na temelju jednog poluvremena, ali da je drugo poluvrijeme bilo odigrano na jedno, dobrom nivou, s obzirom protiv kakve momčadi smo igrali, to nam mora biti putokaz za dalje”.

Dinamo u nastavku susreta nije briljirao. Jovičevićevi nogometaši malo su se ipak opustili pa je Varaždin na koncu došao do šanse da čak i izjednači, ali Dinamo se ponovno uozbiljio i s trećim pogotkom Antonija Marina, koji je četiri minuta prije, dakle u 89. ušao u igru umjesto Mislava Oršića, riješio sve dileme. Također, Nevestić je sjajno branio, on i Livaković imali su nekoliko dobrih i zapaženih intervencija…

“Ma Neva je TOP golman, jako sam zadovoljan s njim. Mlad je ali je već toliko siguran, toliko iskusno djeluje, ne govorim o njemu sad samo kao o vrataru nego i kao osobi. Ja sam jako zadovoljan njime. Dobro je branio uistinu, držao nas je u igri kad smo visili”.

Ugodno je iznenadio i Kolumbijac Obregon. Zaigrao je od početka drugog dijela umjesto Benka i u 79. s nekih 19 metara desnom nogom u lijevi donji kut Livakovićeva gola smanjio na 2:1…

‘Obi je bio u planu da krene od početka, međutim…’

“Obi je bio u planu da krene od početka, međutim na kraju smo se ipak odlučili započeti s Benkom zbog iskustva. Bili smo mišljenja da bi nam iskustvo Benka više moglo koristiti. Obi se nameće, jako sam s njim zadovoljan. Kad sam došao u klub, on je bio nespreman, sad je već on spreman nogometaš. To je takav jedan igrač osjećaja, zadrži loptu, opasan je, baš je pravi strijelac. Može biti samo bolji. S njim je problem komunikacije, on ne govori apsolutno ništa osim španjolskog, teško mu je komunicirati samnom, kao i meni s njim. Neke stvari mu treba duže objašnjavati”, objašnjava nam Toplak.

Varaždin se nalazi u teškoj situaciji, trenutno su posljednji na tablici sa 17 bodova, isto kao i Inter kojeg je godinama vodio kao trener do ove sezone, samo imaju lošiju gol razliku (19-44). Neće im biti lako, ali nekog svjetla na kraju tunela ima, posebno zbog igre u drugom dijelu…

“Ne volim se uspoređivati s drugim momčadima, nije to baš korektno, ali Dinamo koji je puno bolja momčad od Hajduka, mi smo s njima ravopravo igrali u drugom dijelu, a Inter se hrabri nakon što je protiv Hajduka u petak dva puta pukuo na gol. Mi smo čak u jednom trenutku protiv Modrih dominirali, imali smo neke situacije. Da, zadnji smo ali i igrački rastemo. Vjerujem da ćemo u onim susretima u kojima trebamo uzeti bodove pravi, iskreno se nadam da će nas ozljede zaobići, tako da sam uvjeren da ćemo ostati u ligi”, zaključio je Samir Toplak.