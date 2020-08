PRIZOR KOJI JE ZAINTRIGIRAO NOGOMETNU EUROPU: Guardiola otkrio o čemu je pričao sa Zidaneom. Vjerojatno ne bi pogodili

Manchester City nadigrao je Real Madrid u utakmici osmine finala Lige prvaka i samim time momčad Pepa Guardiole osigurala je napredak u četvrtzavršnicu natjecanja. City je svladao Real s dva puta po 2:1 u dvomeču, a na Etihadu su im pobjedu donijeli Raheem Sterling i Gabriel Jesus, dok je poraz malo ublažio Karim Benzema.

Međutim, nakon utakmice dogodio se zanimljiv prizor koji je zaintrigirao cijelu nogometnu europu. Vrlo rijetko se dogodi da dvojica trenera ostanu nakon utakmice još neko vrijeme na stadionu i razmjene koju riječ, a ovaj put su to napravila dvojica istinskih velikana, Pep Guardiola i Zinedine Zidane.

Zidane and Pep after the game. Zizou still eager to learn more & Pep gladly explaining 👍🏻 #MCIRMA pic.twitter.com/kSicyWkhVJ

— M•A•J (@Ultra_Suristic) August 7, 2020