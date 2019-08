PRIZOR KOJI ĆE RASTUŽITI I ONE NAJČVRŠĆE: Mourinhove gorke suze pred kamerama obišle svijet

Na društvenim mrežama osvanula je snimka koja je pomalo rastužila cijeli nogometni svijet. Bivši strateg Manchester Uniteda, Jose Mourinho, slomio se prilikom jednog intervjua i gorko zaplakao pred kamerom.

Portugalac je govorio o tome kako se osjeća sada kada nije menadžer i govorio je o tome koliko mu nedostaje posao te kako mu je ova stanka pomogla da shvati koliko zapravo voli ovaj sport. I tu se jednostavno slomio te je pustio suzu.

Mourinho je ostao bez posla lani u prosincu, a od tada se ne bavi trenerskim poslom. Vratio se nedavno u svoj rodni Setubal i tamo je dao spomenuti intervju.

“Prvog dana kada sam ušao u svijet profesionalnog nogometa osjetio sam neki klik i od tada je sve bilo jako ozbiljno. Sve do sada, sada je sve stalo i umjesto da uživam, ja to ne mogu. Nedostaje mi nogomet”, veli Mourinho, koji inače radi kao komentator Sky Sportsa.

Međutim, otkrio je kako će se vratiti nogometu, ali da čeka pravu priliku.

“Moram čekati pravu priliku, a to je onaj najteži dio jer sam već u nekoliko navrata bio u napasti da određenim momčadima kažem ‘da’. Potom sam sebi rekao, nemoj, nemoj, čekaj pravu priliku”, kazao je.

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA

— Polo Maruwa (@elchaupo) August 17, 2019