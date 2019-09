PRIVEDENA OSOBA U SPLITU SA 40 ULAZNICA NEMA ZABRANU I NIJE S ‘CRNE LISTE’: ‘U HNS-u ne vlada nikakva panika, ali meni ne ide u glavu jedna druga stvar…’

Izvor iz HNS-a nam govori kako u Savezu ne vlada nikakva panika

Iz Splita je došla vijest koje su se najviše bojali u HNS-u. Policija je kod jednog čovjeka, koji ima zabranu ulaska na nogometne stadione, pronašla 40 ulaznica za dvoboj Hrvatska – Mađarska, javljaju u četvrtak Sportske novosti. “Panika je”, stoga, “nekoliko sata vladala u HNS-u, a nismo sigurni jesu li čelnici Saveza potpuno mirni i hoće li to biti sve do utakmice”, stoji u tekstu spomenutog dnevnog sportskog lista.

Svima nam je poznato kako Torcida, odnosno veći dio splitskih ultrasa, ne podržava reprezentaciju Hrvatske, odnosno neće javno za nju navijati, zbog prijezira prema HNS-u, odnosno maćehinskog odnosa “bivšeg” vodstva Saveza na čelu sa sad samo formalnim predsjednikom Davorom Šukerom.

Torcida nije podržala nikakvo zakopavanje ratne sjekire između Hajduka i HNS-a

Poznato je i to kako Torcida nije podržala nikakvo zakopavanje ratne sjekire između Hajduka i HNS-a jer je to za njih, kako su to sami istaknuli u zajedničkom priopćenju s Udrugom Naš Hajduk, u lipnju nakon maratonskog sastanka HNS-a i Grada Splita, poraz odnosno – izdaja! Nije sporno niti to kako za jedan dio navijača, ultrasa, uglavnom pripadnika Torcide još uvijek važi onaj njihov dobro poznati slogan “Dabogda sve izgubili”…

Zbog svega navedenog, informacija objavljena u Sportskim novostima itekako je zvučna. No, izvor iz HNS-a nam govori kako u Savezu ne vlada nikakva panika, kao i to da je on osobno informaciju o tome da je policija kod jednog čovjeka, koji navodno ima zabranu ulaska na nogometne stadione, pronašla 40 ulaznica…

‘Nemam pojma za to osim onog što sam pročitao jutros’

“Nemam pojma za to osim onog što sam pročitao jutros u Sportskim novostima. O tome sam ja osobno prvi puta doznao jutros. U Savezu se pazi i na najmanji detalj što se tiče sigurnosnog aspekta utakmice Hrvatske i Mađarske na Poljudu. No, isto tako nitko od članova IO HNS-a nije uključen u bilo što vezano za to. To je posao policije, države, sigurnosti… Panike nema, sve se radi normalno. Vidjeli ste da su ulaznice u jednom danu planule. Ono što je izbornik Zlatko Dalić izjavio, da je bilo 100 000 karata, sve bi se rasprodale. Vjerujem da će državna tijela odraditi svoj posao na najvišem nivou i da neće moći ući na stadion nitko kome na utakmici nije mjesto ili ne smije. Meni ne ide u glavu da netko može uzeti ulaznice na tuđe ime, a ne može ući unutra. Bit će rigorozne kontrole, tri puta kontrola osobne iskaznice i ime na ulaznici. Prema tome, tih 40 ulaznica uopće nisu nikakav problem. Znači, svaki čovjek od 34 tisuće ljudi neće moći ući na stadion dok mu se ne pogleda ime i usporedi mi se ime iz osobne s imenom na ulaznici. Vjerujte mi da će to ovog puta biti tako. Drugačije ne može biti”, kazao nam je izvor iz HNS-a.

‘Osoba je na kraju vratila te ulaznice i vraćen joj je novac’

Kontaktirali smo Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku kako bi provjerili istinitost medijskih napisa. Glasnogovornica Ana Čepić nam je rekla kako osoba jučer nije uhićena nego su samo s osobom obavili informativni razgovor i kako nema zabranu odlaska na utakmice, odnosno ne nalazi se na nikakvoj “crnoj listi”…

“Nismo nikoga uhitili, niti je bilo potrebe za tim. Osoba je na kraju vratila te ulaznice i vraćen joj je novac. Policija radi sve kako bi utakmica Hrvatske i Mađarske prođe u najboljem redu. Nama su u jeku pripreme za utakmicu, mi smo se tome posvetili kao svakom drugom poslu, zadaći, odnosno javnom okupljanju ovakvog karaktera. Mi radimo svoj posao, da ne bude narušavanja javnog reda i mira u većem obijmu, da se nešto ne dogodi i u tom pravcu ćemo i dalje ići. Poduzet ćemo sve svoje ovlasti kako bi utakmica i javno okupljanje protekli bez problema”, kazala nam je Ana Čepić, a nakon toga poslano je i priopćenje iz splitske policije…

‘Postupanje policije usmjereno je ka prevenciji preprodaje karata po znatno višim cijenama od predviđene’

“Obavještavamo Vas da su u utorak, 24. rujna, policijski službenici uočili moguću nepravilnost prilikom prodaje ulaznica za javno okupljanje, i to kupnje znatno većeg broja ulaznica od ograničenja koje je postavljeno pravilima o prodaji ulaznica za ovo javno okupljanje. Muškarcu je ponuđeno da dođe u službene prostorije kako bi se s njim obavio razgovor u cilju utvrđivanja svih činjenica. Utvrđeno je da je muškarac na prodajnom mjestu kupio veći broj ulaznica. Ne radi se o osobi sa zabranom. Tijekom događaja nije bilo narušavanja javnog reda i mira i nitko nije uhićen.

Sastanak HNS-a s organizatorima i splitskom policijom

Muškarac je vratio kupljene ulaznice na prodajno mjesto i vraćen mu je novac. Postupanje policije usmjereno je ka prevenciji preprodaje karata po znatno višim cijenama od predviđene, ali i poštivanja zadanih pravila o načinu kupnje”, stoji u priopćenju. Vrijedi spomenuti kako je delegacija nogometnog saveza, na čelu sa šefom HNS-a Marijanom Kustićem, jutros stigla u Split na sastanak s organizatorima i splitskom policijom. Utakmica protiv Mađarske za Hrvatsku će biti jedna od ključnih u nastavku borbe za Euro 2020. Reprezentacija će uoči izlaska na krcati Poljud trenirati u Omišu, a u slučaju pobjede širom bi si otvorila vrata Eura.

Hrvatska tri kola prije kraja eurokvalifikacija vodeća momčad u grupi E

Hrvatska je tri kola prije kraja eurokvalifikacija vodeća momčad u grupi E s 10 bodova nakon 5 odigranih kola. Slovačka je drugoplasirana s devet, ispred Mađarske koja ima isti broj bodova, ali i poraz u međusobnim susretima sa Slovacima. Slijedi Walesa sa 6 bodova iz 4 odigrana susreta, dok je posljednja momčad skupine Azerbajdžan Nikole Jurčevića s 1 bodom iz 5 dvoboja.

Osim s Mađarskom, Vatreni će još igrati 13. listopada u Cardiffu protiv Walesa, dok će aurokvalifikacijski ciklus zatvoriti, nadamo se uspješno, protiv Slovačke na Rujevici 16. studenog.